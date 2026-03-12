HONOR Magic V6發布 219g機身配置7150mAh 電池

較早前 HONOR 在內地發表旗艦大摺 Magic V6 手機，其以低至 8,999 人民幣（約港幣 $10,240）價格，帶來薄至 8.75mm 摺合後厚度、219g 超輕機身，頂配機型更具 7,150mAh 超大電池，進一步加強便攜跟續航力表現。

本文刊登時 HONOR Magic V6 國行版已開媧預售，其提供 12+256、12+512、16+512 跟 16+1TB 儲存配置，售價 8,999 人民幣（約港元 $10,240）起。

預計3月13日（星期五）正式出貨，在港用家能透過電商平台港澳 App 品牌自營店入手 Magic V6 國行版，標配 256GB 包郵到港價約 $10,220.2 左右。

赤兔紅內地廿分鐘售罄

而據 HONOR 在「榮耀手機」官方微博公布四色款（旭日金、雪域白、絨黑色、赤兔紅）以赤兔紅最受歡迎，內地電商開賣 20 分鐘已全線售罄。