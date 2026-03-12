HUAWEI Pura 90系列手機或設9款配色 鏡頭設計大改

華為新一代旗艦手機 Pura 90 系列預計將於下月正式亮相，隨著發佈時間臨近，市場上有關該系列外觀設計的傳聞也愈發頻繁。最新消息指出，華為這次或會在機身色彩及相機模組設計上進行大膽轉型，提供多達9種色彩選擇，同時在鏡頭排列上展現出與以往截然不同的視覺風格。

料下個月亮相

據社交平台上流傳的效果圖及相關爆料，Pura 90 系列的外觀設計可能不再延續前代的三角形鏡頭模組。從流出的圖片來看，其中一款型號的相機模組採用了類似長方形的排列方式，外型與市場上部分新一代旗艦機款相似。另外兩款型號則展示了全新的設計，其背部左側搭載了一個大型橢圓形模組，旁邊配以圓形裝飾環。這種風格被部分觀點認為與近期發表的 OnePlus 手機類似。