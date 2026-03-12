HUAWEI Pura 90系列手機或設9款配色 鏡頭設計大改

華為新一代旗艦手機 Pura 90 系列預計將於下月正式亮相，隨著發佈時間臨近，市場上有關該系列外觀設計的傳聞也愈發頻繁。最新消息指出，華為這次或會在機身色彩及相機模組設計上進行大膽轉型，提供多達9種色彩選擇，同時在鏡頭排列上展現出與以往截然不同的視覺風格。
料下個月亮相
據社交平台上流傳的效果圖及相關爆料，Pura 90 系列的外觀設計可能不再延續前代的三角形鏡頭模組。從流出的圖片來看，其中一款型號的相機模組採用了類似長方形的排列方式，外型與市場上部分新一代旗艦機款相似。另外兩款型號則展示了全新的設計，其背部左側搭載了一個大型橢圓形模組，旁邊配以圓形裝飾環。這種風格被部分觀點認為與近期發表的 OnePlus 手機類似。
在配色方面，傳聞中提到的九款顏色包括亮紫色、亮藍色、棕色、橙色、深青色、深紫色、馬鞍金、白色以及銀色。與以往較為單一的色調不同，這次的配色方案似乎融入了雙色漸變效果，使機身在不同光線下呈現出更具層次感的視覺體驗。
儘管目前的設計細節仍處於傳聞階段，華為官方尚未確認任何相關信息，但市場對 Pura 90 系列的期待值已顯著提升。如果傳聞屬實，該系列將成為華為近年來在配色與外型改動上最為激進的一代旗艦產品。
文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載