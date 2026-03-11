iPhone Fold最新效果圖流出　傳以寬螢幕設計、售價高達這數目？

如果傳言屬實，Apple應該今年首次進軍可折疊智能手機市場，屆時將與iPhone 18 Pro系列一同發布。關於iPhone Fold的猜測層出不窮，亦不時有傳聞及圖片流出，網上爆料人Sonny Dickson在X上分享的一組基於CAD的效果圖，進一步一窺這款手機的疑似設計。

似Google Pixel Fold設計

正如先前的傳聞所言，iPhone Fold將採用與Google第一代Pixel Fold類似的寬螢幕設計。據傳其正面螢幕尺寸為5.5吋，頂部採用單挖孔設計，用於放置前置相機。根據推測螢幕比例將為4:3，相比目前大多數折機的方形螢幕更為實用。

圖中更可以看到iPhone Fold的相機模組，裡面有兩個感測器和一個LED閃光燈，根據最新的推測感測器應該是4800萬像素。據傳主螢幕尺寸為7.8吋，螢幕摺痕極小，左上角採用挖孔設計，前置相機預計均為1800萬畫素。

預計可折疊iPhone將採用液態金屬鉸鏈，並搭配鈦金屬框架，盡可能減輕機身重量。此外，iPhone Fold預計將配備5500mAh電池，其起售價可能超過2000美元（折合約15600港元），有機會成為Apple至今最貴手機。