Lenovo推動香港AI技術普及　水務署六足機械狗、醫院研引進機械人

Lenovo聯想日前舉行「2026年香港創新科技大會」（Tech World '26 Hong Kong），展示對香港市場憑藉其全球人工智能技術，支持香港在AI方面的重點發展方向，包括推動產業化、人才培育及生態圈協作。
各行業AI應用
企業及個人AI發展由早期AI試驗階段，逐步邁向實際營運應用，採用能在真實場景中進行推理、規劃及實踐的代理式（Agentic）系統。Lenovo展示了混合式AI（Hybrid AI）策略，協助企業在不同產業及基礎設施中拓展AI應用。
Lenovo展示了在體育、娛樂、機械人及智慧出行等不同領域的實際應用，呈現AI在複雜、實時運作環境中的實際應用能力。今年與FIFA合作，世界盃將推出多項AI科技，包括獨特的Football GPT、球證視角VAR、Digital Seat Belt虛擬觀眾體驗等技術。
普及機械人技術
在香港亦與水務署合作，引入智能巡檢六足機械狗巡檢濾水廠，配備相機、氣體偵測模組及內置AI運算單元，收集影像與感測數據，再由AI進行分析與記錄。聯想創投亦支持機械人公司雲迹科技在香港粵海和君怡兩間酒店落地服務，並計劃將送餐機械人引入本地醫院中，協助藥物運送及醫療廢物處理等。自動駕駛公司文遠知行，現時亦於香港國際機場部署自動駕駛車隊，包括Robotaxi及自動駕駛小巴。
拓展本地AI發展
聯想香港及澳門總經理張苑瑩、聯想集團副總裁及聯想創投管理合伙人王光熙及雲迹科技首席執行官李全印在傳媒分享會中表示，Lenovo與本地香港企業、數碼港等合作，推動本地AI發展、商業及文旅創科上應用。
張苑瑩分享香港Lenovo的聯絡中心服務，透過97% AI去處理年度數百萬個查詢及互動，並提升60%效率。文旅創科方面，將太白海鮮坊及珍寶海鮮坊通過AI、掃瞄及深度學習等技術，重現昔日的文物面貌。同時推動專業服務如教育、智能停車等案例，推動跨界行業AI賦能，並鼓勵新創團隊開展業務並推向市場。
聯想創投自2016年成立以來，在大灣區投資超過50家企業，在香港投資額達10多億港幣，與六大高校多位教授建立深入合作。香港具備人才、國際化及地理優勢，但缺乏硬體製造能力、AI基礎設施建設以及平衡資料私隱安全等國際規則。展望未來將經驗推廣到香港的金融、醫療、教育等專業服務領域，協助香港在AI時代實現產業升級。