Lenovo推動香港AI技術普及　水務署六足機械狗、醫院研引進機械人

Lenovo聯想日前舉行「2026年香港創新科技大會」（Tech World '26 Hong Kong），展示對香港市場憑藉其全球人工智能技術，支持香港在AI方面的重點發展方向，包括推動產業化、人才培育及生態圈協作。

各行業AI應用

企業及個人AI發展由早期AI試驗階段，逐步邁向實際營運應用，採用能在真實場景中進行推理、規劃及實踐的代理式（Agentic）系統。Lenovo展示了混合式AI（Hybrid AI）策略，協助企業在不同產業及基礎設施中拓展AI應用。

Lenovo展示了在體育、娛樂、機械人及智慧出行等不同領域的實際應用，呈現AI在複雜、實時運作環境中的實際應用能力。今年與FIFA合作，世界盃將推出多項AI科技，包括獨特的Football GPT、球證視角VAR、Digital Seat Belt虛擬觀眾體驗等技術。