港大首創「金骨棒」矯治脊柱側彎 無磁全生物相容設計　為兒童保留成長空間

脊柱側彎通常在兒童及青少年快速成長期出現，患者的脊柱向側方彎曲，呈現「S」形或「C」形。這不僅影響外觀及姿勢，嚴重時更可能壓迫胸腔器官，進而影響呼吸與心肺功能。目前的治療方法包括佩戴矯形支架或接受脊柱融合手術，但對年幼患者而言，過早固定脊柱會阻礙骨骼自然發育。 香港大學深圳醫院院長、香港大學何馮月燕基金（脊柱外科）講座教授張文智及研究團隊，成功研發新一代脊柱矯形裝置「金骨棒」（Jingu Bang），可透過遙控技術精準延長，無須反覆開刀調整長度，為兒童脊柱側彎的治療提供了一種更安全且靈活的方案，以配合其生長需求。研究團隊中包括由伊斯坦堡來港，在李嘉誠醫學院矯形及創傷外科學系主攻生物力學研究的Ogulcan Guldeniz 先生，以及負責將研究成果在香港大學深圳醫院進行臨床轉化的彭慧麗女士。

「金骨棒」技術突破傳統醫療限制：無磁驅動配合創新結構 全球每年均有大量兒童被診斷患上脊柱側彎，醫學界早年發展的「生長棒」（Growing Rod），透過金屬棒固定脊柱並定期延長，令脊柱在矯正彎曲的同時仍能隨患者身體成長。 隨着技術演進，「磁控可延長生長棒」成為近年的主流方案，透過磁力驅動器進行體外調整，減少多次開刀的需要，為患者帶來便利。然而，這類磁力驅動器系統亦存在潛在風險，包括磁性材料的毒性與生物相容性問題，以及長期使用後可能出現的機械故障等安全問題。

針對上述限制，港大研究團隊提出重大改良，研發出完全不依賴磁力驅動的「金骨棒」。由於不含磁鐵，裝置不會產生相關的毒性及生物相容性風險。同時，研究團隊亦重新設計生長棒的核心機械結構，提升其耐用度及穩定性，有效降低甚至防止因長期使用所帶來的機械故障，減少因裝置失效而需要再動手術的可能性。在臨床應用上，「金骨棒」不僅能有效矯正脊柱彎曲，更能隨兒童成長逐步延長，在矯治與成長之間取得最佳平衡，讓患者保留正常發展的空間。

從神話到醫療工程 以跨領域思維推動骨科創新 「金骨棒」的命名靈感源自中國神話中孫悟空的「金箍棒」，用於掃清取西經旅程中所經歷的重重障礙，象徵科研團隊亦同樣憑藉專業及毅力，在創新之路上克服種種困難，最終取得豐碩成果。這個命名不單承載文化意義，亦標誌著團隊在醫學領域的卓越實力，成功將創新理念轉化成「落地」的產品。此項目未來更有機會推動相關醫療裝置走向國際市場，提升香港在醫療工程領域的全球影響力，並可望拓展應用至更多不同場景，進一步造福人群。

專欄：港大「港創未來」 簡介： 本專欄聚焦香港大學的科研創新，探討那些在香港研發並對世界具有深遠影響的科研項目。透過清晰而深入的報導，彰顯港大科研成果轉化的強大實力。