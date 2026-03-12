HONOR Pad X8b抵玩中階平板　SGS五星抗跌機身+10100mAh電池只賣呢個價！

HONOR Pad X8b為首發SGS五星抗跌機身平板，只售$1399起。

HONOR推出了多款平價產品，HONOR Pad X8b為品牌首發SGS五星抗跌機身平板，更配備10100mAh超大電池與11吋護眼全面屏，$1399起相當抵買。

超強續航抗跌 HONOR Pad X8b機身僅重499g，薄至7.25mm，金屬機殼採用最新的嵌入材料技術製造，結構強度提升90% ，獲瑞士SGS抗跌認證及抗壓認證，為業界首款獲得此雙重認證的平板，學生、長者粗用都相當襟跌。 搭載Qualcomm Snapdragon 680晶片組，流暢穩定，最大賣點是配合10100mAh超大容量電池，單次充電可實現97天待機時間及21小時網上影片播放，但就未有快充功能。

招牌護眼屏幕 配備11吋HONOR護眼全面屏，屏佔比84%，解像度為1920×1200、90Hz高刷新率。整合了四重護眼技術，包括環境光護眼功能可模仿自然光規律，隨時間調節以減少視覺疲勞；電子書模式提供類似紙張的閱讀體驗，在低光環境下提升舒適度；TÜV Rheinland低藍光（軟件解決方案）認證及TÜV Rheinland無閃屏認證，長時間使用依然護眼。 四喇叭系統採用HONOR Sound技術，亦有高清音訊認證及智能語音增強功能，可增強中頻人聲並抑制背景噪音，全面提升聆聽質素。

HONOR Kids兒童空間 這款平板有專為兒童安全而設計的HONOR Kids兒童空間，創建一個安全、可自訂、護眼的數碼環境。提供雙層密碼保護的家長監控模式、讓家長追蹤孩子使用情況與興趣的詳細學習報告、精準時間管理、應用程式白名單及精選內容庫，結合護眼全面屏的進階護眼功能，如藍光過濾、電子書模式和姿勢、距離、光線實時提醒，確保孩子培養健康習慣。 HONOR Pad X8b （Wi-Fi版）即日起發售，LTE版本將於3月27日公開發售，提供灰色一款配色，內存為4GB+128GB （Wi-Fi版）及6GB+128GB （LTE版）。 Wi-Fi版本的建議零售價為$1399，LTE版本則售$1699。即日起購買有機會獲贈HONOR Pad X8b平板配件套裝，包括平板支架、保護套、觸控筆及貼膜（價值$399）。