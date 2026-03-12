熱門搜尋:
科技
出版：2026-Mar-12 20:00
更新：2026-Mar-12 20:00

騰訊雲遊戲全新AI語音功能　GVoice AI隊友、變聲器打手遊更投入

騰訊雲遊戲推出全新AI語音功能及安全架構。

騰訊雲在2026年遊戲開發者大會上揭示AI遊戲戰略藍圖，從智慧語音互動到邊緣安全架構，騰訊雲以AI驅動解決方案，重新定義遊戲產業的開發流程、玩家連結模式與安全標準，將平台層次更進化，將數十年遊戲基礎設施經驗，全面轉向AI原生架構。

騰訊雲手遊中可使用AI隊友。 Magic Voice魔音變聲可選迷你士兵聲線。 AI精靈輔助提供遊戲貼士。 實時同傳可進行即時語音翻譯。

升級遊戲語音

本次最大亮點之一，是全面升級的騰訊雲遊戲多媒體互動解決方案。從原有的Game Multimedia Engine，進化為AI整合型產品套件，全新升級的遊戲語音GVoice，將語音從溝通工具轉變為玩法核心。

三大關鍵能力包括AI增強語音，整合語音辨識、大型語言模型與語音合成，讓遊戲內可實現即時 AI對話、AI隊友召喚、高精準語音輸入及中斷處理與定向拾音技術。另外Magic Voice魔音變聲透過AI聲音引擎，玩家可即時變換聲線與風格。實時同傳提供即時無國界翻譯，打破語言隔閡，實現跨洲玩家無縫協作，讓全球組隊真正零障礙。目前GVoice已廣泛應用於PUBG MOBILE、Delta Force等戰術射擊類遊戲，服務遍及五大洲玩家。

AI安全架構

隨著遊戲全球化與即時化，遊戲安全亦相當重要。騰訊雲整合邊緣安全加速平台（EdgeOne）與騰訊遊戲雲安全解决方案ACE（Anti-Cheat Expert）兩大系統，構建AI驅動的多層次安全防護網，為熱門遊戲提供全鏈路加速和安全保障。

EdgeOne結合效能優化與AI防護能力，防止AI數據爬蟲與流量管理、AI實時防刷引擎將惡意攻擊；而AI 模型邊緣推理能力支援自訂模型託管，並有0.5毫秒極速冷啟動的安全執行能力。ACE作為一站式反作弊平台，透過AI行為分析與即時偵測，建立完整閉環防護機制，目前已應用於《元氣騎士前傳》等熱門遊戲。

