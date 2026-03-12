Apple開設新IG帳號慶祝50周年　Tim Cook親撰感謝信（內附連結）

果粉必追Apple IG

果粉可以在這裡集中獲取Apple新聞和資訊，分享最新動態，以及欣賞creator社群的強大創作力。更會發布Apple的新知識，了解幕後的一些小故事，參與社群互動，展示Apple產品如何持續激發全球各地的創造力，並為日常生活帶來改變。

Apple自1976年4月1日創立，從革新突破產品如Apple II與Macintosh，到iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Mac與Apple Vision Pro，以至App Store、Apple Music、Apple Pay、iCloud與 Apple TV等服務，一直秉持信念：「進步，源自勇於挑戰常規、敢於想像可能」的「不同凡想」（Think Different）精神。