Apple開設新IG帳號慶祝50周年　Tim Cook親撰感謝信（內附連結）

Apple宣宣今年將迎來50週年，慶賀其半世紀以來「不同凡想」的堅持，不斷創新，以助塑造大眾彼此連繫、創作、學習以至體驗世界的不同方式。Apple更特別開設全新IG帳號@helloapple，聯繫全球果粉。
果粉必追Apple IG
果粉可以在這裡集中獲取Apple新聞和資訊，分享最新動態，以及欣賞creator社群的強大創作力。更會發布Apple的新知識，了解幕後的一些小故事，參與社群互動，展示Apple產品如何持續激發全球各地的創造力，並為日常生活帶來改變。
Apple自1976年4月1日創立，從革新突破產品如Apple II與Macintosh，到iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Mac與Apple Vision Pro，以至App Store、Apple Music、Apple Pay、iCloud與 Apple TV等服務，一直秉持信念：「進步，源自勇於挑戰常規、敢於想像可能」的「不同凡想」（Think Different）精神。
Apple CEO Tim Cook分享，回顧Apple發展歷程與價值理念，同時向50年來成就Apple的仝仁致敬。他表示：「『不同凡想』一直是Apple核心理念，一直推動我們創造不同產品，讓用户得以表達自我、彼此連繫，創作出色之作。Apple慶祝50周年之際，我們衷心感激參與這段旅程的每一位，亦感謝持續啟發我們發展未來的每一位。」
Apple堅信單靠科技本身並未足焉，只有科技與人文交融，以人性關懷為本，方能為產品賦予意義。從推動Apple Intelligence發展，以至創出以私隱為本、兼顧無障礙易用度，且心繫環境的產品與服務。
未來Apple將繼續抱擁「不同凡想」引領其發展前路，持續創新，開發革新突破的晶片技術，帶來豐富生活的產品、破格創新軟件，以及改進大眾生活的服務，同時致力履行於環境責任、教育以及全球社區影響力方面的承諾。