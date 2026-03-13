法國醫療測量品牌Withings智能手錶實試 即日專業心電圖評估

不少人都有佩戴智能手錶，最普遍的Apple Watch、Samsung Galaxy Watch以外，其他品牌如小米、HUAWEI、HONOR等都各有捧場客。這一款較冷門的ScanWatch系列，由法國醫療級測量產品品牌Withings推出，罕見帶來高級潛水錶款，更首推專業ECG心電圖評估服務。

Withings在法國設立，品牌推出各種測量產品如體重計、醫療級血壓計等為主，超過10年的全面健康數據追蹤經驗。其智能手錶系列ScanWatch，賣點在於為用戶提供精確的手錶體檢及後續服務，支援iOS及Android，可提供簡單的通知功能。

臨床級傳感器

這款ScanWatch Nova為鋼帶潛水錶款設計，42mm藍寶石錶面配合陶瓷錶殼，錶圈可轉動，造型簡約優雅。指針下有一個圓形的單色顯示器，利用錶冠操作，按下錶冠兩支指針會自動移動避免阻礙視線，可直接查看睡眠、步數、距離、運動時間等動態。另亦支援10ATM防水等級，及長達30天續航力。