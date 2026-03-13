法國醫療測量品牌Withings智能手錶實試 即日專業心電圖評估

不少人都有佩戴智能手錶，最普遍的Apple Watch、Samsung Galaxy Watch以外，其他品牌如小米、HUAWEI、HONOR等都各有捧場客。這一款較冷門的ScanWatch系列，由法國醫療級測量產品品牌Withings推出，罕見帶來高級潛水錶款，更首推專業ECG心電圖評估服務。
Withings在法國設立，品牌推出各種測量產品如體重計、醫療級血壓計等為主，超過10年的全面健康數據追蹤經驗。其智能手錶系列ScanWatch，賣點在於為用戶提供精確的手錶體檢及後續服務，支援iOS及Android，可提供簡單的通知功能。
臨床級傳感器
這款ScanWatch Nova為鋼帶潛水錶款設計，42mm藍寶石錶面配合陶瓷錶殼，錶圈可轉動，造型簡約優雅。指針下有一個圓形的單色顯示器，利用錶冠操作，按下錶冠兩支指針會自動移動避免阻礙視線，可直接查看睡眠、步數、距離、運動時間等動態。另亦支援10ATM防水等級，及長達30天續航力。
升級HealthSense系統和傳感器模組由熱敏電阻、熱通量、PPG、加速計4個感測器組成，可量度心跳、體溫、睡眠監測、呼吸頻率和心率變異性等數據。醫療級感測器具有4個波長和16個PPG通道，輸出結果、運動與鍛煉資料更加精準，有齊40款以上運動自動追蹤。
專業心電圖評估
配合Withings App記錄用戶所有的健康資訊，透過Withings+付費服務，將心電圖數據透過App呈交認證的心臟科專家進行評估，24小時內就有結果，並確保真人根據個人資料度身定制，實試只需3小時左右就收到簡單報告。另外亦可以利用App內的AI問答，分析個人健康趨勢、提供健康諮詢等功能，值得參考。
實試手錶造型精緻，不過鋼錶缺點是太重，尤其是進行睡眠監測時就不太舒適。隨錶附送一條矽膠錶帶，設計不算精美但較舒服，另有一套調校鋼錶帶長度的工具及充電器。提供黑、藍及綠3種配色，售價$4,998，使用高階功能須付費訂閱，定位及門檻較其他品牌高。
ＷhatsApp查詢：5923 0151