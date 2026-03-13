iPad Air M4版本 加量不加價 實測AI生成 打機有幾快？

iPad Air M4雖然外形沒有變，但內裡有不少升級。

Apple上周發布會被MacBook Neo搶盡風頭，其實全新配備M4晶片的iPad Air亦有亮點。今代帶來不少升級，記憶體由8GB升至12GB、連接性更強，最重要是起始售價維持不變，絕對佛心。 今次測試的是紫色11吋iPad Air，外觀及配色跟上代完全不變，M4晶片配備8核心CPU與9核心GPU，相比M3 iPad Air最快可達30%，更快的神經網絡引擎、更多記憶體頻寬，以及相比上一代提升至12GB統一記憶體。配備最新Apple晶片N1與C1X，帶來快速無線與流動網絡連接，且支援Wi-Fi 7，令iPad Air效能更強大、速度更飛快。

AI工作超流暢 屏幕規格亦不變，同樣為Liquid Retina顯示器，具備2,360x1,640解像度、264ppi、P3寬廣色域及500nits亮度，畫面質素不用懷疑。實試《Resident Evil 4》3A大作，即使以中速家居寬頻，下載約70GB的遊戲都只需約3分鐘，可以想像配合更快網速及Wi-Fi 7，數十秒可完成。遊玩時相當流暢，畫面清晰不起格，光暗細節及光追表現都極佳，有家用機遊玩的爽快感。

M4亦屬極為適合AI工作的晶片，實試內置的Apple Intelligence，以影像樂園生成圖像，以及利用書寫工具改寫文章，3數秒已可完成，幾乎不覺載入時間；用Grok app生成一條10秒短片，同樣不需半分鐘已可生成，剪輯影片亦是暢滑不窒。官方稱電量足夠瀏覽網頁約9小時，實試如非重度使用如打機睇片，已足夠一日所需。 不配鍵盤更輕巧 iPad Air機身極致便攜，只有6.1mm厚，11吋Wi-Fi版只有464g，特別適合拿出外使用。兼容Apple Pencil Pro和精妙鍵盤，不過重量在於鍵盤上，搭配iPad Air重超過1kg，如不需大量打字建議還是使用摺套保持輕巧。

iPad Air備有兩款尺寸、4款配色以及Wi-Fi版或流動網絡型號，11吋售價$4,599起；13吋售價$6,299起。如已有上代iPad Air未必須要升級，對比以往型號，性能則大有改進，今代未有加價的情況下，值得入手。