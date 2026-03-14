HONOR Magic V6 鉸鏈強度測試 挑戰人體引體上升（有片）

HONOR 全新摺疊旗艦手機 Magic V6 發表後，其機身可靠性一直成為市場焦點。繼早前邀請知名網紅 Joe Weller 帶著手機挑戰高空滑索，以測試鉸鏈在極端拉力下的穩定性後，HONOR 官方近日再出奇招。一位 HONOR 內部管理層親自參與了一項更為直觀的耐用度測試，直接將 Magic V6 固定在天花板上，並以雙手握持機身懸空進行引體上升。
在這次測試過程中，手機的鉸鏈需要直接承受成年人的全身重量。雖然這種受力方向並非鉸鏈最脆弱的角度，但對於一部追求極致輕薄的摺疊屏手機而言，其承重能力已遠超日常使用所能遇到的極限壓力。這項挑戰旨在向外界展示新一代鉸鏈結構在面對強大拉扯力時，依然能保持機身結構完整，不會輕易出現變形或損壞。
Magic V6 能夠展現如此驚人的強度，核心在於其鉸鏈採用了特殊研發的 2800MPa 超強鋼材。這種材料不僅具備極高的結構穩定性，更擁有出色的抗衝擊性能。據官方資料顯示，這種特種鋼材的生產成本極高，甚至比常見的鈦合金還要貴上一倍，反映廠方在機身用料上不計成本，力求在輕薄與堅韌之間取得平衡。
成本比鈦合金貴一倍
雖然 HONOR Magic V6 已於內地發表，不過目前有關香港版本的具體售價及正式開售日期，廠方仍未正式公布。對於打算入手這款薄型摺疊旗艦的朋友，需要留意後續官方資訊。
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