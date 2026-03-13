Samsung Galaxy A57 意外曝光規格細節 延續螢幕優勢

Samsung 今年的中階主力手機 Galaxy A57 距離正式發表似乎只剩下最後一哩路。近期這款備受期待的新機意外出現在歐洲零售商的網頁清單中，雖然資訊隨即被移除，但詳細的規格配置已經在網路流傳，讓外界得以在發表前一窺這款效能與平衡兼具的新作全貌。

據洩漏的規格資訊顯示，Galaxy A57 延續了 Samsung一貫的螢幕優勢，搭載 6.6 吋 FHD+ Super AMOLED 顯示面板，並具備 120Hz 高更新率。在核心硬體方面，該機預計採用 Samsung自家的 Exynos 1680 處理器，並提供相當彈性的記憶體選項，涵蓋 6GB、8GB 甚至最高 12GB RAM，儲存空間則有 128GB 與 256GB 兩種配置。