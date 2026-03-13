Samsung Galaxy A57 意外曝光規格細節 延續螢幕優勢

Samsung 今年的中階主力手機 Galaxy A57 距離正式發表似乎只剩下最後一哩路。近期這款備受期待的新機意外出現在歐洲零售商的網頁清單中，雖然資訊隨即被移除，但詳細的規格配置已經在網路流傳，讓外界得以在發表前一窺這款效能與平衡兼具的新作全貌。
據洩漏的規格資訊顯示，Galaxy A57 延續了 Samsung一貫的螢幕優勢，搭載 6.6 吋 FHD+ Super AMOLED 顯示面板，並具備 120Hz 高更新率。在核心硬體方面，該機預計採用 Samsung自家的 Exynos 1680 處理器，並提供相當彈性的記憶體選項，涵蓋 6GB、8GB 甚至最高 12GB RAM，儲存空間則有 128GB 與 256GB 兩種配置。
充電速度料升至45W
影像系統配置同樣完整，後置鏡頭組由 5000 萬像素主鏡頭領軍，搭配 1200 萬像素廣角鏡頭與 500 萬像素微距鏡頭，前置自拍鏡頭則維持在 1200 萬像素水準。續航表現上，Galaxy A57 配備 5,000 mAh 大容量電池，最值得關注的是其充電效率提升至 45W 有線快充。
系統軟體部分，Galaxy A57 預計出廠即搭載最新的 Android 16 作業系統及 One UI 8.5 介面，帶來更整合的軟硬體互動體驗。目前市場傳聞指出，這款新機很有可能與另一款型號 Galaxy A37 於本月底前同步亮相。
文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載