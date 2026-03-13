OPPO Find X10系列規格首曝光 1.5K 旗艦螢幕配搭新晶片

隨著各大品牌開始佈局下一代旗艦手機，OPPO 的年度重點作品 Find X10 系列日前終於有進一步的規格流出。據資深爆料達人「數碼閒聊站」的最新消息，Find X10 系列將在顯示效能與硬體配置上進行顯著調整，務求在高效能與電力續航之間取得更佳平衡。

Find X10 Pro傳配置6.78吋螢幕

在螢幕規格方面，標準版的 Find X10 預計會配備 6.59 吋螢幕，而進階版的 Find X10 Pro 則採用較大的 6.78 吋面板。值得留意的是，兩款型號均會採用被廠方稱為「1.5K」解析度的螢幕，而非過往盲目追求的 2K 解析度，此舉顯然是為了平衡畫質細膩度與減輕處理器的運算負擔。據了解，Find X10 Pro 的螢幕規格與尚未發表的 Find X9 Ultra 相當接近，僅在尺寸上作微調，這意味著其面板素質將達到品牌的最頂級水平。