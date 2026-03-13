OPPO Find X10系列規格首曝光 1.5K 旗艦螢幕配搭新晶片

隨著各大品牌開始佈局下一代旗艦手機，OPPO 的年度重點作品 Find X10 系列日前終於有進一步的規格流出。據資深爆料達人「數碼閒聊站」的最新消息，Find X10 系列將在顯示效能與硬體配置上進行顯著調整，務求在高效能與電力續航之間取得更佳平衡。
Find X10 Pro傳配置6.78吋螢幕
在螢幕規格方面，標準版的 Find X10 預計會配備 6.59 吋螢幕，而進階版的 Find X10 Pro 則採用較大的 6.78 吋面板。值得留意的是，兩款型號均會採用被廠方稱為「1.5K」解析度的螢幕，而非過往盲目追求的 2K 解析度，此舉顯然是為了平衡畫質細膩度與減輕處理器的運算負擔。據了解，Find X10 Pro 的螢幕規格與尚未發表的 Find X9 Ultra 相當接近，僅在尺寸上作微調，這意味著其面板素質將達到品牌的最頂級水平。
核心配置方面，Find X10 系列預計將會首發或首批搭載聯發科最新的 Dimensity 9600 系統單晶片，預期能帶來更強悍的運算效能與 AI 處理能力。此外，功能設計上也有新的嘗試，新機傳出將內建磁吸功能，用於支援類似 MagSafe 形式的無線充電配件，這對於提升無線充電的便利性與擴充性將有顯著幫助。
除了螢幕與效能，相機系統的升級同樣令人矚目。早前的傳聞指出 Find X10 Pro 的影像規格將會有大幅度躍進，主鏡頭與潛望式長焦鏡頭均可能升級至 2 億像素，並同樣選用 1/1.3 吋的大感光元件。相比起前代 Find X9 Pro 所使用的 1/1.56 吋長焦感光元件，新機的潛望鏡頭不僅感光面積更大，解析力亦會因為像素大幅提升而變得更加強悍。
文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載