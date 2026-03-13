熱門搜尋:
科技
出版：2026-Mar-13 14:00
更新：2026-Mar-13 14:00

Whatsapp新功能｜兒童手機必裝！　WhatsApp推出家長管理帳號（內附設定教學）

Whatsapp新功能｜全新家長管理帳號可令兒童安全使用WhatsApp。

WhatsApp推出全新家長管理帳號，讓家長或監護人能為青春期前兒童設定WhatsApp，並提供新的控制功能，限制他們的WhatsApp體驗為僅能傳送訊息和通話。

Whatsapp新功能｜兒童只能與指定聯絡人進行對話。 Whatsapp新功能｜家長可控制兒童WhatsApp上的個人資料、群組等。 Whatsapp04 Whatsapp新功能｜家長能瀏覽兒童的WhatsApp活動。

安全監管兒童帳戶

家長需要將他們為家人購買的手機和自己的裝置並排放置，以連結帳號。在下載時進行「建立家長管理帳號」設定，完成後這類帳號由家長或監護人控制，並決定可與該帳號聯繫的對象以及可加入的群組。此外家長可以審核來自陌生聯絡人的訊息要求，並管理帳號的隱私設定。

新的家長監護設定和其他設定會遭受管理裝置上的家長PIN碼限制，只有家長可以存取和變更隱私設定，確保他們有權量身打造適合家人的體驗。

所有個人對話都會保持私密狀態並受到端對端加密保護，這表示任何人包括WhatsApp都無法查看或聆聽這些內容。WhatsApp將為家長提供更多工具和洞察報告，並特別針對群組提供這些功能。

家長管理帳號功能逐步開放，香港區暫時尚未開放用。家長管理帳號適用於未滿13歲的使用者，必須由18歲以上的父母或監護人設定，必須擁有最新的Android版或iPhone版WhatsApp才能使用家長管理帳號功能。

家長管理帳號設定教學

在子女的手機下載WhatsApp

家長可下載WhatsApp並為子女設定家長管理帳號。
點按更多選項並選擇「建立家長管理帳號」。
註冊並驗證子女的電話號碼。
輸入子女的生日並確認年齡。
點按繼續以連結到家長帳號。

在手機上連結子女帳號

使用手機的相機掃描子女裝置上顯示的QR碼，然後點按連結即會前往WhatsApp。
點按同意並繼續。
驗證用戶是成年人。
建立6位數的家長PIN碼。
若要存取及變更子女的隱私設定，必須輸入此PIN碼，且此碼不應與子女分享。
確認家長PIN碼 > 繼續。
點按完成，並在子女的裝置上完成帳號設定。

在子女的裝置上完成帳號設定

輸入家長PIN碼。
點按繼續。
子女的受管理帳號現在已設定完成，他們可以輸入自己的名稱和頭像。

