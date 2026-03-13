Whatsapp新功能｜兒童手機必裝！　WhatsApp推出家長管理帳號（內附設定教學）

WhatsApp推出全新家長管理帳號，讓家長或監護人能為青春期前兒童設定WhatsApp，並提供新的控制功能，限制他們的WhatsApp體驗為僅能傳送訊息和通話。

安全監管兒童帳戶

家長需要將他們為家人購買的手機和自己的裝置並排放置，以連結帳號。在下載時進行「建立家長管理帳號」設定，完成後這類帳號由家長或監護人控制，並決定可與該帳號聯繫的對象以及可加入的群組。此外家長可以審核來自陌生聯絡人的訊息要求，並管理帳號的隱私設定。

新的家長監護設定和其他設定會遭受管理裝置上的家長PIN碼限制，只有家長可以存取和變更隱私設定，確保他們有權量身打造適合家人的體驗。

所有個人對話都會保持私密狀態並受到端對端加密保護，這表示任何人包括WhatsApp都無法查看或聆聽這些內容。WhatsApp將為家長提供更多工具和洞察報告，並特別針對群組提供這些功能。