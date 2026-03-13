Google Maps搜尋導航大進化　整合Gemini AI「Ask Maps」問問題就能搵路？

Google Maps將全球最新地圖與Gemini模型結合，為十多年來最大的導航升級，包括「Ask Maps」功能對話式查詢功能，以及沉浸式導航視覺效果，讓駕駛體驗更加直覺，可惜新功能暫時只在美國Android和iOS平台上線，香港未能率先試用。
對話式查詢
Google Maps推出了「Ask Maps」功能，以對話形式解答地圖以往無法回答的複雜實際問題。例如可提出「我的手機快沒電了——哪裡可以充電，不用排長隊買咖啡？」或「今晚哪裡有燈光照明的公共網球場可以打球？」之類的問題。只需點擊「Ask Maps」按鈕，即可獲得對話式的解答，並可獲得客製化地圖。
Ask Maps的獨特之處在於它能利用地圖上最新的世界信息，展示出行前需要了解的一切，並根據用戶喜好提供個性化回覆。如果正在計劃旅去大峽谷，用戶將獲得清晰的路線指引、預計到達時間以及來自真實用戶的實用貼士。
搜尋結果會根據用戶在地圖中搜尋或保存的地點等資訊進行個人化定制，從而提供最相關的推薦。例如當詢問「我的朋友下班後要從曼哈頓中城東區過來和我見面。今晚7點有什麼環境舒適、有四人桌的餐廳推薦嗎？」Ask Maps知道用戶喜歡素食餐廳，並會找到交通便利、提供素食選擇的餐廳，並隨之進行預訂、將地點保存到收藏夾或與朋友分享，取得路線並導航至目的地。
全新導航設計
Google Maps亦帶來了十多年來最大規模的更新——沉浸式導航體驗，採用全新設計的視覺效果和更直觀的導航指引。地圖將以生動的3D視圖呈現，真實反映周圍的建築物和地形，更會突出顯示關鍵的道路細節，例如車道、人行橫道、交通號誌和停車標誌。
其他新功能包括更廣闊的路線視圖，智慧縮放和透明建築功能可提前預判，並更新了語音導航，使其更加自然。同時地圖還會告知用戶不同路線的優缺點，例如路況較差但行程較長的路線，或需要付費但速度更快的路線，並即時提醒沿途的交通情況。
出發前，用戶可以先透過街景影像預覽目的地及其周邊環境，並取得停車建議。接近目的地時，地圖會高亮顯示建築物入口、附近停車位以及行駛方向。