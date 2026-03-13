Google Maps搜尋導航大進化　整合Gemini AI「Ask Maps」問問題就能搵路？

對話式查詢

Google Maps推出了「Ask Maps」功能，以對話形式解答地圖以往無法回答的複雜實際問題。例如可提出「我的手機快沒電了——哪裡可以充電，不用排長隊買咖啡？」或「今晚哪裡有燈光照明的公共網球場可以打球？」之類的問題。只需點擊「Ask Maps」按鈕，即可獲得對話式的解答，並可獲得客製化地圖。

Ask Maps的獨特之處在於它能利用地圖上最新的世界信息，展示出行前需要了解的一切，並根據用戶喜好提供個性化回覆。如果正在計劃旅去大峽谷，用戶將獲得清晰的路線指引、預計到達時間以及來自真實用戶的實用貼士。