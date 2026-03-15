iPhone Fold 設計功能曝光 取指紋辨識棄 Face ID

備受全球果迷注目 Apple 摺屏首作 iPhone Fold（或稱 iPhone Ultra）手機，近日有疑似產品外觀及主要功規格能曝光，包括用回 Touch ID 指紋辨識且放棄 Face ID，配備 12GB RAM 及為主屏配備類似 iPad 介面，跟可能為 Apple 50 周年重點作等。
iPhone Fold 機背雙鏡似iPhone Air？
iPhone Fold 疑似 CAD 設計圖由 @SonnyDickson 日前在 X 展示，一如預期裝置採用闊摺屏設計，內外屏均具開孔前鏡，機背雙鏡設計近似 iPhone Air。
操作部份據外媒報導，其預載 iOS 系統或具雙版面設計，外屏採現有 iPhone 排版、主屏則換上類近 iPad mini 的 iPadOS 佈局，包括螢幕下方 Taskbar 工具列。
傳$1.8萬港元起
儲存配置方面早前韓媒 The bell 報道，指 Samsung 已收到 Apple 為摺屏手機購買 DRAM 訂單，採購產品疑似為 12GB LPDDR5X 記憶體模組，或暗示裝置規格。
另外數碼博主「剎那數碼」就在日前披露，iPhone Fold 將提供 256GB、512GB 跟 1TB 三版本，美元價折合後國行入場價 15,999 人民幣（約港幣 $18,230）起。
Mobile Magazine 短評：考慮到 Apple 向有在特別日子推出限定機型，如 iPhone 十週年推出 iPhone X 手機，這次 iPhone Fold 亦可能為品牌 50 週年重點產品。
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