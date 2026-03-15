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科技
出版：2026-Mar-15 07:00
更新：2026-Mar-15 07:00

iPhone Fold 設計功能曝光 取指紋辨識棄 Face ID

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iPhone Fold 設計功能曝光 取指紋辨識棄 Face ID

iPhone Fold 設計功能曝光 取指紋辨識棄 Face ID

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備受全球果迷注目 Apple 摺屏首作 iPhone Fold（或稱 iPhone Ultra）手機，近日有疑似產品外觀及主要功規格能曝光，包括用回 Touch ID 指紋辨識且放棄 Face ID，配備 12GB RAM 及為主屏配備類似 iPad 介面，跟可能為 Apple 50 周年重點作等。

iPhone Fold 機背雙鏡似iPhone Air？

iPhone Fold 疑似 CAD 設計圖由 @SonnyDickson 日前在 X 展示，一如預期裝置採用闊摺屏設計，內外屏均具開孔前鏡，機背雙鏡設計近似 iPhone Air。

操作部份據外媒報導，其預載 iOS 系統或具雙版面設計，外屏採現有 iPhone 排版、主屏則換上類近 iPad mini 的 iPadOS 佈局，包括螢幕下方 Taskbar 工具列。

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iPhone Fold 疑似 CAD 設計圖流出，採用闊摺屏設計，內外屏均具開孔前鏡，機背雙鏡佈置近似 iPhone Air。 採用闊摺屏設計，外屏採現有 iPhone 排版、主屏則換上類近 iPad mini 的 iPadOS 佈局 iPhone Fold 或提供 256GB、512GB 跟 1TB 三個不同容量的版本

傳$1.8萬港元起

儲存配置方面早前韓媒 The bell 報道，指 Samsung 已收到 Apple 為摺屏手機購買 DRAM 訂單，採購產品疑似為 12GB LPDDR5X 記憶體模組，或暗示裝置規格。

另外數碼博主「剎那數碼」就在日前披露，iPhone Fold 將提供 256GB、512GB 跟 1TB 三版本，美元價折合後國行入場價 15,999 人民幣（約港幣 $18,230）起。

Mobile Magazine 短評：考慮到 Apple 向有在特別日子推出限定機型，如 iPhone 十週年推出 iPhone X 手機，這次 iPhone Fold 亦可能為品牌 50 週年重點產品。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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