iPhone Fold 設計功能曝光 取指紋辨識棄 Face ID

備受全球果迷注目 Apple 摺屏首作 iPhone Fold（或稱 iPhone Ultra）手機，近日有疑似產品外觀及主要功規格能曝光，包括用回 Touch ID 指紋辨識且放棄 Face ID，配備 12GB RAM 及為主屏配備類似 iPad 介面，跟可能為 Apple 50 周年重點作等。

iPhone Fold 機背雙鏡似iPhone Air？

iPhone Fold 疑似 CAD 設計圖由 @SonnyDickson 日前在 X 展示，一如預期裝置採用闊摺屏設計，內外屏均具開孔前鏡，機背雙鏡設計近似 iPhone Air。

操作部份據外媒報導，其預載 iOS 系統或具雙版面設計，外屏採現有 iPhone 排版、主屏則換上類近 iPad mini 的 iPadOS 佈局，包括螢幕下方 Taskbar 工具列。