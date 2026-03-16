Gemini即將香港上線　本地用家可用哪些AI功能？

Google即將逐步擴展Gemini AI網上版，之後再推出流動應用程式。

Google宣布即將逐步擴展Gemini網絡應用程式體驗至全港用戶，稍後連Gemini手機app版都可使用，現時香港用戶要用Gemini功能必須透過VPN，或是以企業版才能使用，以後不再需要VPN連線，絕對是香港用家福音！雖然官方未透露何時開放以及實際功能，不過亦可以睇睇現時Gemini提供的各種強大用法。

Gemini強大功能 Gemini是一款多模態AI工具，直接應用Gemini 3模型運行。可透過文字、圖像和語音與資訊互動的方式，協助處理日常各項事務，包括內容創作與文字處理、圖片生成及編輯、音訊及影片生成。例如可撰寫複雜的電郵、研究報告、各種文案；快速整理長篇文章的重點並寫成摘要、分析Gmail內容或對話；支援多種語言的即時翻譯與溝通。在資訊與研究上，Gemini可整合網路資訊並提供附有來源引用的深入答案。

另外現在Google搜尋都可使用的AI模式，可以進行查詢各種資料、進行分析、構思靈感等等。除了可利用Nano Banana、Veo 3等模型生成高品質圖片及影片，還能分析辨識上傳圖片中的物件、解讀圖表或提供視覺化回覆。

整合其他應用 最強大是Google可與自家的app進行整合，作為生活助理並提高生產力。例如與Google日曆連結，協助安排個人行程、行程規劃、擬訂計畫旅遊路線。整合Google Workspace在Docs、Sheets、Slides中協作，發揮創作、分析與修正等功能。Gemini Live更可以自然對話進行討論、分享相機或螢幕畫面，並獲即時語音回覆。

現在Gemini更發展至「個人化智慧服務」，安全連結Gmail、Google相簿等應用程式，提供量身打造的協助；最新Google地圖在美國亦推出Ask Maps等功能等。不過Google Gemini現時未有確實登陸香港的時間表，亦暫時未知真正在香港開放的功能，請密切留意最新報道。