MacBook Neo獲評14年來最易維修　iFixit拆機後發現一大缺點（有片）

MacBook Neo在維修評測機構iFixit中進行拆解，被評為最易維修的MacBook之一。

Apple最新推出的MacBook Neo筆記型電腦，在維修評測機構iFixit的測試中獲得6/10的維修分數，成為MacBook系列近14年來維修性最高的型號。

維修性顯著提升

iFixit指出，MacBook Neo的電池採用螺絲固定而非黏合，大幅簡化了更換流程。其「扁平拆卸樹」設計，讓電池、揚聲器、連接埠及觸控板等主要組件在打開底蓋後即可直接接觸。此外，簡化的天線組件有助於螢幕的拆卸，而鍵盤雖然仍需拆卸41顆螺絲並移除膠帶，但已不再像其他型號般鉚接到頂蓋上。

Apple放棄了Force Touch觸控板，回歸機械式設計，亦提升了維修便利性。機身內部所有Torx Plus螺絲尺寸均清晰標示，方便維修人員識別。iFixit測試發現，Apple的維修助手能順利識別所有替換零件。USB-C連接埠和耳機插孔均採用模組化設計，更換時無需觸及主機板。