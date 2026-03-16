Plaud NotePin S開會神器進化登場　穿戴式AI筆記助手一功能升級！

Plaud Inc.推出全新穿戴式AI筆記助手Plaud NotePin S，為專業人士而設計，無論是在會議室或在外移動中，都能流暢協助用戶記錄工作、對話與思考，助其全面提升工作效率。

增設重點標記按鈕

Plaud NotePin S唯一全面覆蓋各種使用場景的AI筆記助手，提供最自然流暢的方式助用戶記錄各種會議的完整脈絡、提煉重點洞見，亦可將日常對話智能轉化為可付諸行動的決策依據。支援112種語言的AI文字轉錄，符合多項數據安全標準，保障私隱。

Plaud NotePin S以第一代輕巧光滑造型改良，機身只有17.4g重，可當作掛繩、腕帶、夾扣或別針佩戴，以簡易操作、舒適佩戴和整體效能為賣點。與上代最大分別是配備即時重點標記按鈕，只需輕按一下裝置表面的按鈕，即可在關鍵時刻立即標記想要的資訊。人與AI即時同步，令產生的記錄和洞見不僅準確、可行，更切合用家需求。