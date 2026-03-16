Plaud NotePin S開會神器進化登場　穿戴式AI筆記助手一功能升級！

Plaud Inc.推出全新穿戴式AI筆記助手Plaud NotePin S，為專業人士而設計，無論是在會議室或在外移動中，都能流暢協助用戶記錄工作、對話與思考，助其全面提升工作效率。
增設重點標記按鈕
Plaud NotePin S唯一全面覆蓋各種使用場景的AI筆記助手，提供最自然流暢的方式助用戶記錄各種會議的完整脈絡、提煉重點洞見，亦可將日常對話智能轉化為可付諸行動的決策依據。支援112種語言的AI文字轉錄，符合多項數據安全標準，保障私隱。
Plaud NotePin S以第一代輕巧光滑造型改良，機身只有17.4g重，可當作掛繩、腕帶、夾扣或別針佩戴，以簡易操作、舒適佩戴和整體效能為賣點。與上代最大分別是配備即時重點標記按鈕，只需輕按一下裝置表面的按鈕，即可在關鍵時刻立即標記想要的資訊。人與AI即時同步，令產生的記錄和洞見不僅準確、可行，更切合用家需求。
Plaud NotePin S電池亦增強至320mAh，可提供20小時連續錄音、40天待機時間，內置64GB儲存容量。現已於官方網站及零售商發售，有黑、銀及紫色可選，建議零售價為$1399。
生態系統延伸
在CES 2026，Plaud同時發布了專為網絡會議而設的Plaud Desktop，配合Plaud全線硬件產品使用，可將Plaud的智能記錄方式延伸至各類網絡會議場景。統一的Plaud生態系統即可將面對面對話與網絡會議緊密連繫，實現跨場景的智能記錄、分析與整理。
Plaud Desktop可在Zoom、Google Meet、Microsoft Teams等多個平台上，以安全、無機械人介入的方式原生錄製網上會議，全程毋須更改既有會議流程或工作模式。由Plaud Intelligence提供技術支援，Plaud Desktop、Plaud App和Plaud Web之間的錄音與重點洞見可以自然串連，將零碎對話整合成實用資訊，同時全程由用戶自行掌控。