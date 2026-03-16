Apple驚喜推出AirPods Max 2耳機　主動降噪升級並新增這些智能功能！

Apple突發宣佈推出AirPods Max 2頭戴式耳機，色調不變，但升級H2晶片，提升「主動消噪」功能，音質再提升且配備 H2 晶片，首度配備如「適應性音訊」、「對話感知」、「語音隔離」與「即時翻譯」等功能，亦配備如錄音室級數錄音、相機遙控等實用功能，果粉要有！

H2 晶片與全新運算音訊演算法下，AirPods Max 2「主動消噪」功能相較上一代，效果提升最高可達1.5倍，「通透模式」亦更自然。配備全新高動態範圍放大器，音質更清脆悅耳。樂器定位表現提升、低音表現更精準一致，以及更自然的中音與高音，「空間音訊」表現亦提升。以USB-C連接線連接時，可支援24位元、48 kHz無損壓縮音訊，另支援超低延遲音訊、「頭部追蹤」功能及「遊戲模式」，藍牙亦升級至5.3，續航時間約為20小時。

新增智能功能

AirPods Max 2配備的H2晶片帶來一系列功能，包括：

－「適應性音訊」可因應環境自動調節「主動消噪」功能與「通透模式」的程度，呈現最出色音訊體驗。

－當用户與旁人開始說話時，「對話感知」功能降低媒體播放音量，同時降低背景噪音。

－「即時翻譯」由Apple Intelligence支援，助用户面對面跨語言流暢溝通。

－「語音隔離」採用H2驅動的運算音訊，通話期間優先播放人聲，同時阻隔環境噪音。

－相機遙控功能，配合iPhone或iPad的「相機」app或相容第三方相機app下，按下數碼旋鈕即可拍攝相片及開始或停止錄影。

－錄音室質素音訊錄製功能以更優質音訊與更自然聲音質感錄製內容。

－「降低高音量」助用户避免暴露於高音量環境噪音中，同時保留其所聽內容的聲音特性。

－「個人化音量」功能根據用户一段時間的音量偏好，自動調校其聆聽體驗。

－「Siri 互動」讓用户能以點頭或輕輕搖頭簡單示意，方便、保密地回應Siri通知。