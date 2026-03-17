買HONOR手機平板送ComplexCon門票　入場必影LABUBU合照！

HONOR將在ComplexCon香港潮流市集舉行攝影體驗Complex Studio，可與霓虹版LABUBU合照。

HONOR將於ComplexCon香港潮流市集舉行攝影體驗Complex Studio，作為ComplexCon香港2026的官方智能手機合作夥伴，即日起於HONOR官方產品銷售點入手HONOR Magic系列／N系列手機、平板或手提電腦，即有機會獲得ComplexCon潮流市集門票2張，入場更可以霓虹版LABUBU合照，拍攝專屬「獨家封面」！

買手機送飛

HONOR送出40張ComplexCon潮流市集門票，即日起於HONOR官方產品銷售點以正價購買任何HONOR Magic系列／N 系列手機、平板或手提電腦，憑收據登記即有機會獲送ComplexCon潮流市集門票2張（每張價值$488），門票日子隨機發放，每日門票共20張，數量有限，送完即止。

HONOR首度在會場內開設Complex Studio攝影棚，可以與明星、藝術家與文化創作者們的《COMPLEX》雜誌封面合照外，更可與霓虹版LABUBU合照。照片將由HONOR Magic8 Pro拍攝，提供清晰細緻、真實自然的影像，實體版本會即時輸出，數碼版本則可直接下載至手機。