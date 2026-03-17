華為暢享90 Pro Max規格首流出 OLED Mon配大電

數碼博主「熊貓很禿然」則在日前曝光疑似頂配機型暢享 90 Pro Max、以及暢享 90 Plus 的效果圖及主要規格配置。

據媒體報道，現時 HUAWEI 暢享 90 系列已在內地官宣並開始宣傳活動，已曝光規格包括麒麟晶片、HarmonyOS 6 系統及巨鯨大容量電池等。

作為 華為HUAWEI 主打入門市場的暢享系列手機，近日其在內地曝光新一代產品暢享 90 系列手機，並首度推出頂配機型暢享 90 Pro Max 手機，為該系列首款高階型號新品。

其中暢享 90 Pro Max 預計月底發布，按配置採用麒麟 8000 或 8020 晶片，螢幕用上 6.84 吋 1.5K LTPS OLED 直屏，擁有白金青黑四色及約 8,500mAh 大電池。

同樣月底現身的暢享 90 Plus 則可選麒麟 8000 或 8000A 晶片，螢幕採 6.7 吋 90Hz LCD 面板，具白、金及星空色，電池容量亦達 6,620mAh 左右。

暢享 90 系列料續航力強勁

Mobile Magazine 短評：預計續航力表現強勁的暢享 90 系列，頂配 90 Pro Max 或為品牌進軍入門旗艦市場首作，達 8,500mAh 電池跟 8020 晶片帶來同級優秀體驗。