OnePlus Pad 3 Pro平板電腦規格流出 S8E Gen5 配 13.2 吋巨芒

雖然高通 S8 Elite Gen 5 已推出近半年，但現時市場仍採用這款旗艦晶片的平板電腦並不算多，除最早推出 HONOR MagicPad3 Pro 13.3 平板電腦、跟 MWC2026 在海外發表的 Lenovo Legion Tab Gen 5 後，最新又有 OnePlus Pad 3 Pro 消息流出。

據爆料達人「數碼閒聊站」透露，OnePlus Pad 3 Pro 將採用 S8E Gen5 晶片、16+512 儲存配置，配定製 13.2 吋大屏及 10K+ 大容量電池。

OnePlus Pad 3 Pro 傳設鈦色綠色

文中提到 OnePlus Pad 3 Pro 將具鈦色及綠色選擇，儲存採用 LPDDR5X RAM 跟 UFS 4.1，另外其後尚有 8.8 吋 8G5 細屏高端平板電腦排期，並將提供柔光屏版本。