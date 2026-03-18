OnePlus Pad 3 Pro平板電腦規格流出 S8E Gen5 配 13.2 吋巨芒

雖然高通 S8 Elite Gen 5 已推出近半年，但現時市場仍採用這款旗艦晶片的平板電腦並不算多，除最早推出 HONOR MagicPad3 Pro 13.3 平板電腦、跟 MWC2026 在海外發表的 Lenovo Legion Tab Gen 5 後，最新又有 OnePlus Pad 3 Pro 消息流出。
據爆料達人「數碼閒聊站」透露，OnePlus Pad 3 Pro 將採用 S8E Gen5 晶片、16+512 儲存配置，配定製 13.2 吋大屏及 10K+ 大容量電池。
OnePlus Pad 3 Pro 傳設鈦色綠色
文中提到 OnePlus Pad 3 Pro 將具鈦色及綠色選擇，儲存採用 LPDDR5X RAM 跟 UFS 4.1，另外其後尚有 8.8 吋 8G5 細屏高端平板電腦排期，並將提供柔光屏版本。
爆料人在回應網友提問時，又提到其他關於 Android 高端平板資訊，如 vivo 後續推出的 vivo Pad6 Pro（暫稱）將改用 S8E Gen5、預計僅 REDMI 平板採天璣晶片。
另外後續推出旗艦細屏平板如 Redmagic 紅魔遊戲平板5 Pro，因採用 OLED 面板關係，可預期能達至同配 OLED 螢幕 HUAWEI MatePad mini 一般邊框收細表現。
Mobile Magazine 短評：最快現身 S8E Gen5 平板或為 3 月 18（周三）內地發表的 Lenovo Y700 5 代、其國際版 Legion Tab Gen 5 亦在香港官網標為「即將上市」。
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