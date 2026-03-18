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科技
出版：2026-Mar-18 07:00
更新：2026-Mar-18 07:00

OnePlus Pad 3 Pro平板電腦規格流出 S8E Gen5 配 13.2 吋巨芒

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OnePlus Pad 3 Pro平板電腦規格流出 S8E Gen5 配 13.2 吋巨芒

OnePlus Pad 3 Pro平板電腦規格流出 S8E Gen5 配 13.2 吋巨芒

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雖然高通 S8 Elite Gen 5 已推出近半年，但現時市場仍採用這款旗艦晶片的平板電腦並不算多，除最早推出 HONOR MagicPad3 Pro 13.3 平板電腦、跟 MWC2026 在海外發表的 Lenovo Legion Tab Gen 5 後，最新又有 OnePlus Pad 3 Pro 消息流出。

據爆料達人「數碼閒聊站」透露，OnePlus Pad 3 Pro 將採用 S8E Gen5 晶片、16+512 儲存配置，配定製 13.2 吋大屏及 10K+ 大容量電池。

OnePlus Pad 3 Pro 傳設鈦色綠色

文中提到 OnePlus Pad 3 Pro 將具鈦色及綠色選擇，儲存採用 LPDDR5X RAM 跟 UFS 4.1，另外其後尚有 8.8 吋 8G5 細屏高端平板電腦排期，並將提供柔光屏版本。

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爆料人在回應網友提問時，又提到其他關於 Android 高端平板資訊，如 vivo 後續推出的 vivo Pad6 Pro（暫稱）將改用 S8E Gen5、預計僅 REDMI 平板採天璣晶片。

另外後續推出旗艦細屏平板如 Redmagic 紅魔遊戲平板5 Pro，因採用 OLED 面板關係，可預期能達至同配 OLED 螢幕 HUAWEI MatePad mini 一般邊框收細表現。

Mobile Magazine 短評：最快現身 S8E Gen5 平板或為 3 月 18（周三）內地發表的 Lenovo Y700 5 代、其國際版 Legion Tab Gen 5 亦在香港官網標為「即將上市」。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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