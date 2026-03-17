PS5 Pro升級PSSR強化解析度與細節　首波支援遊戲名單一覽

PS5系統軟體更新引入了對升級版PlayStation光譜超解析度（PSSR）的支援，增強影像穩定性並提高細節清晰度，並在支援的遊戲中獲得更一致的性能。升級後的PSSR已與最新的PS5系統軟體更新完全集成，將於3月16日分階段推送，未來所有用戶都將陸續收到更新推播，用家亦可以透過PS5系統設定手動檢查並安裝更新。

PSSR是一個AI庫，會在提升遊戲畫面解析度的同時逐幀分析像素。透過這項最新升級，影像重建更加精準，運動穩定性提升，開發者在PS5 Pro上平衡性能和畫面保真度方面也擁有更大的靈活性，新版PSSR中使用的演算法和神經網路源自於PlayStation與A​​MD的Project Amethyst合作計畫。

即將支援更多遊戲

支援遊戲包括《SILENT HILL 2》及《SILENT HILL f》、《Alan Wake 2》、《Control》、《Senua's Saga: Hellblade II》、《Final Fantasy VII Rebirth》、《仁王3》、《浪人崛起》、《Resident Evil Requiem》、《Monster Hunter Wilds》、《Dragon's Dogma 2》。

除了上述遊戲之外，《赤血沙漠》也將在3月19日發售時採用新的PSSR。此外《刺客教條：暗影》和《Cyber​​punk2077》也將在未來幾週內獲得補丁以支援新的PSSR。

升級後的PSSR可提升PS5 Pro體驗，雖然不同遊戲的效果可能有所不同，但許多遊戲的清晰度和影像穩定性都會有所提升。如果出現任何意外的視覺效果，您可以隨時將其關閉。未來大多數新的PS5 Pro遊戲都將支援這款增強版PSSR，確保玩家持續享受更佳的畫質和效能。