港大智能肌骨管理平台 — 無輻射 AI可穿戴系統 長期監測脊椎健康

肌肉骨骼（Musculoskeletal，MSK）是全球最常見的健康問題之一，涵蓋脊椎側彎、慢性背痛及骨關節退化等病症。此類疾病不僅會導致患者行動不便，更可能造成長期殘疾，嚴重影響生活質素。然而，傳統的MSK檢查，特別是針對兒童及青少年患者，存在因頻繁進行影像檢查而增加輻射暴露的風險。為突破此醫療瓶頸，香港大學臨床醫學學院矯形及創傷外科學系助理教授張騰博士及團隊成功研發「智能可穿戴肌骨管理系統 - mskalign®」，結合人工智能、可穿戴設備與多模態數據分析，建構出一個涵蓋篩查、診斷、治療至長期監測的完整數碼醫療平台，為脊椎及肌骨疾病的管理帶來全新醫療模式。 mskalign®是一套人工智能脊椎管理系統，透過數據整合與生成模型，優化脊椎疾病的診斷與治療流程。系統功能涵蓋影像與病歷管理、脊椎影像分析與診斷支援、治療規劃，以及患者姿勢與康復進度監測。它能整合患者每次就診的脊椎數據，生成個人化報告與治療建議，協助醫生制訂更精準的方案。臨床應用顯示，該系統有助提升工作效率達99%、患者配合度提高約85%，並可望降低約60%的整體治療成本。

無輻射3D光學技術 實現頻密長期追蹤 mskalign®的核心技術，是結合光學深度感測與人工智能算法，打造一套無輻射的脊椎評估技術。系統中的「Wukong」裝置透過3D光學掃描，擷取人體背部的幾何形態，並透過AI模型重建脊椎結構，徹底告別傳統X光的輻射風險，同時大幅縮短測量與分析時間。由於無需擔心輻射風險，患者可更頻密地、安全地進行追蹤檢查，由傳統每半年進行的影像檢查，縮短至每月甚至更短。這讓醫生能更早掌握病情變化，及時調整治療策略，實現更精準的動態管理。此外，人工智能系統還能自動識別人體背部的解剖特徵點，精確分析脊椎在不同平面的彎曲程度，從而量化脊椎側彎、駝背等變化，提高診斷的一致性和客觀性。

可穿戴裝置 擴展至院外健康管理 除了診斷與影像分析，mskalign®亦將醫療管理延伸至院外環境。系統配備的可穿戴裝置能持續監測患者姿勢與身體動作，收集與脊椎健康相關的數據，並透過手機應用程式與醫療平台同步。醫生可遠程追蹤患者康復進度，並根據數據調整治療或復康計劃。這種結合「院內診療＋院外管理」模式，讓患者不再依賴零散的門診覆診，而是建立起持續性的健康管理循環。同時，患者亦可透過應用程式獲得個人化建議，進一步提升治療配合性。 推動數碼醫療 邁向智慧復康新時代 港大研究團隊指出，人工智能與可穿戴技術的結合，正重塑傳統醫療模式。未來，醫療系統將更依賴數據驅動的診斷與決策，並透過數碼平台實現持續監測與個人化健康管理，患者將從「被動治療」變成「主動監測」。mskalign®已取得中國國家藥品監督管理局（NMPA）一類及二類醫療器材認證，顯示其在安全性與合規性方面已達醫療應用標準。

專欄：港大「港創未來」 簡介：本專欄聚焦香港大學的科研創新，探討那些在香港研發並對世界具有深遠影響的科研項目。透過清晰而深入的報導，彰顯港大科研成果轉化的強大實力。

(資訊)