Lenovo X FIFA世界盃互動體驗免費參與　Lolly Talk即場打卡試玩新機

世界盃即將到來，想感受賽事狂熱氣氛，由即日起至3月22日可親身到Lenovo於銅鑼灣希慎廣場Urban Park 開設「Lenovo x FIFA Playground」體驗區，為即將舉行的FIFA世界盃2026揭開熱身序幕。可以免費入場打卡玩遊戲贏獎品之外，Lolly Talk成員阿妹及Yanny親身到場示範，更率先欣賞多部Lenovo x FIFA世界盃特別版手提電腦。

「Lenovo X FIFA Plaveround」體驗區設有影相位打卡，收集蓋印，集齊指定印章數目可兌換精美禮品。另設「觀衆席看台」U形模擬球場看台，配以仿真草地及座椅，彷彿置身於世界盃賽事現場。「球員更衣室」體驗區更設有高度還原的更衣室場景，可換上球衣打卡，支持自己喜歡的球隊！現場更有AI相片站及人生四格體驗區，選擇喜歡的相框，拍攝充滿未來感的AI照片及人生四格。

Lenovo利用AI為FIFA世界盃2026打造沉浸式觀賽體驗，例如球證視角鏡頭、手機遊戲等等，現場展出多款Lenovo X FIFA特別版產品，融入世界盃獨家品牌元素及包裝，為球迷及科技愛好者必要珍藏！

Lenovo x FIFA最新系列

場內展示Lenovo的Yoga、Legion、IdeaTab及ThinkPad產品線的最新型號，當中包括4款FIFA限定版。

Legion Pro 7i FIFA World Cup 26 Edition

透過Intel Core Ultra處理器體驗流暢遊戲體驗和AI加速生產力，以散熱效能、氣流設計、冷卻效果和低功耗為賣點，Coldfront Vapor技術大型均熱板和整合式HyperChamber設計，特別適合電競、直播和創作，建議零售價$27998起。

Yoga Slim 7i Ultra Aura FIFA World Cup 26 Edition

Copilot+ PC配備鎂鋁合金機殼，機身淨重低於1kg，配備Intel Core Ultra處理器、PureSight Pro OLED顯示器及長效電池續航力，讓你隨時隨地自由創作，建議零售價$19998起。