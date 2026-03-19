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科技
出版：2026-Mar-19 17:48
更新：2026-Mar-19 17:48

Lenovo X FIFA世界盃互動體驗免費參與　Lolly Talk即場打卡試玩新機

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Lolly Talk現身銅鑼灣希慎廣場「Lenovo x FIFA Playground」體驗活動。

Lolly Talk現身銅鑼灣希慎廣場「Lenovo x FIFA Playground」體驗活動。

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世界盃即將到來，想感受賽事狂熱氣氛，由即日起至3月22日可親身到Lenovo於銅鑼灣希慎廣場Urban Park 開設「Lenovo x FIFA Playground」體驗區，為即將舉行的FIFA世界盃2026揭開熱身序幕。可以免費入場打卡玩遊戲贏獎品之外，Lolly Talk成員阿妹及Yanny親身到場示範，更率先欣賞多部Lenovo x FIFA世界盃特別版手提電腦。

Lolly Talk成員阿妹及Yanny手持Lenovo X FIFA特別版電腦及平板。 場內設有世界盃「觀衆席看台」U形模擬球場看台。 「球員更衣室」可以換上波衫打卡。 AI相片站可以拍攝卡通化的照片。 Lolly Talk都有試影AI相。 場內有人生四格可以免費影相。
Lenovo為今屆FIFA世界盃2026的科技合作夥伴。 Lenovo有一系列AI技術支援今屆世界盃賽事。 Lenovo以AI技術加強球證視角鏡頭的穩定性。

世界盃體驗區

Lenovo利用AI為FIFA世界盃2026打造沉浸式觀賽體驗，例如球證視角鏡頭、手機遊戲等等，現場展出多款Lenovo X FIFA特別版產品，融入世界盃獨家品牌元素及包裝，為球迷及科技愛好者必要珍藏！

「Lenovo X FIFA Plaveround」體驗區設有影相位打卡，收集蓋印，集齊指定印章數目可兌換精美禮品。另設「觀衆席看台」U形模擬球場看台，配以仿真草地及座椅，彷彿置身於世界盃賽事現場。「球員更衣室」體驗區更設有高度還原的更衣室場景，可換上球衣打卡，支持自己喜歡的球隊！現場更有AI相片站及人生四格體驗區，選擇喜歡的相框，拍攝充滿未來感的AI照片及人生四格。

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「Lenovo X FIFA Plaveround」展出一系列電腦產品。 最新的Lenovo x FIFA系列手提電腦及平板。 Lenovo Idea Tab FIFA World Cup 26 Edition為11吋平板。 Legion Pro 7i FIFA World Cup 26 Edition機身印上標記及暗花。 Yoga Slim 7i Ultra Aura FIFA World Cup 26 Edition印上金色FIFA標誌。 場內可試試Lenovo最新的AI助理Qira。

Lenovo x FIFA最新系列

場內展示Lenovo的Yoga、Legion、IdeaTab及ThinkPad產品線的最新型號，當中包括4款FIFA限定版。

Legion Pro 7i FIFA World Cup 26 Edition

透過Intel Core Ultra處理器體驗流暢遊戲體驗和AI加速生產力，以散熱效能、氣流設計、冷卻效果和低功耗為賣點，Coldfront Vapor技術大型均熱板和整合式HyperChamber設計，特別適合電競、直播和創作，建議零售價$27998起。

Yoga Slim 7i Ultra Aura FIFA World Cup 26 Edition

Copilot+ PC配備鎂鋁合金機殼，機身淨重低於1kg，配備Intel Core Ultra處理器、PureSight Pro OLED顯示器及長效電池續航力，讓你隨時隨地自由創作，建議零售價$19998起。

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Lenovo Idea Tab FIFA World Cup 26 Edition

11吋平板配備2.5K、90Hz刷新率的Idea Tab高清螢幕，輕巧便攜，配有七彩FIFA保護套。AI智能筆記功能讓學習體驗提升，加上支援Lenovo Smart Connect，不同類型檔案皆可以於不同裝置間無縫傳遞，提高工作效率。

ThinkPad X1 Carbon FIFA World Cup 26 Edition

商務旗艦級AI電腦，機身淨重低於1kg，配備OLED顯示屏支援防眩光、防反射、防污等功能。機身採用全新的Space Frame設計，改善散熱提升持續效能。全新設計令簡單維修更快捷方便，特別適合商務用戶隨時更換設備零件。

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