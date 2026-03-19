HP開倉電腦閃購日　精選電腦低至$2899即睇有咩筍貨（內附詳情）

HP將於3月19至3月22日一連4日，於新蒲崗泰力工業中心舉行電腦閃購日，現場有多款桌面電腦及筆記簿型電腦限時激減。除了個人及商務電腦以低至34折發售外，更提供多款人氣產品包括 Intel Core Ultra系列處理器陳列品可供選購。