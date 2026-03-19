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科技
出版：2026-Mar-19 19:00
更新：2026-Mar-19 19:00

HP開倉電腦閃購日　精選電腦低至$2899即睇有咩筍貨（內附詳情）

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HP將於3月19至3月22日一連4日舉行電腦閃購日電腦開倉。

HP將於3月19至3月22日一連4日舉行電腦閃購日電腦開倉。

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HP將於3月19至3月22日一連4日，於新蒲崗泰力工業中心舉行電腦閃購日，現場有多款桌面電腦及筆記簿型電腦限時激減。除了個人及商務電腦以低至34折發售外，更提供多款人氣產品包括 Intel Core Ultra系列處理器陳列品可供選購。

HP開倉電腦閃購日優惠一覽。 HP開倉電腦閃購日優惠一覽。

陳列品$2899起

當中必買3月19日限定的HP Laptop 14陳列品，零售價$4699，62折優惠價$2899，只限1部。3月21日都有一部HP Pavilion Aero Laptop 13陳列品，原價$9999優惠價$3699，低至37折。

另外更有不少激賞價產品，包括HP Series 3 Pro 23.8吋FHD顯示器，開倉價$899；HP Smart Tank 580打印機，開倉機$988；以及多款全新手提電腦，有電競、商務、翻芒款式，售價由$5199起；原廠配件$38起、打印機$390起。

閃購日當日除了部份陳列品加送保養服務之外，購買指定全新機款更會額外送3年有限保養服務。中小企員工以公司名片作登記，即有機會獲得價值$50電子超市禮劵。

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開倉詳情
日期：3月19日至3月22日
時間：11am-7pm
地址：新蒲崗泰力工業中心22樓12室
電話：6357 9042 （只限 WhatsApp查詢）

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