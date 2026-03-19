港鐵MTR Lab夥中關村科學城 推動AI及機械人等領域投資

港鐵（00066）旗下MTR Lab與北京中關村科學城創新發展有限公司建立生態合作夥伴關係，聚焦智慧城市及可持續發展領域，積極推動人工智能（AI）、機械人、智慧出行、鐵路科技、零售科技、房地產科技及建築科技等應用與投資，並透過其廣泛創科網絡促進試點應用落地、技術轉化及跨境拓展，協助企業開拓國際市場。

是次合作為MTR Lab繼與啟迪之星合作後，在內地建立的另一重要生態夥伴。中關村科學城公司將向MTR Lab推薦優質創科企業，並借助其海外初創投資經驗及平台資源，促進跨境業務合作及共同投資機會，協助企業對接全球資本與海外市場。MTR Lab亦將加入中關村Z Hub場景加速平台，深化技術應用與商業化測試，並探索智慧社區及碳中和解決方案，推動創科成果由研發走向實際城市應用。