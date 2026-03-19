華為HUAWEI Mate 80 Pro+FreeBuds Pro 5發布　港版售價開賣資訊一文看

華為今日舉行盛大新品發布會，一口氣公布全新HUAWEI Mate 80 Pro手機、HUAWEI FreeBuds Pro 5耳機、HUAWEI MatePad Mini平板及HUAWEI WATCH GT Runner 2及Band 11系列智能手錶。先睇Mate系列手機回歸香港，HUAWEI Mate 80 Pro集結華為在設計、影像、性能及AI技術，各方面都有進化，包括搭載第二代紅楓原色影像系統、更堅韌強悍的機身設計，足見全能旗艦地位。

HUAWEI Mate 80 Pro設計延續Mate系列標誌性的對稱美學，機背新增「雙星環」設計，正面採用直邊全面屏搭配極窄邊框。配備第二代昆侖玻璃，抗跌耐摔能力較普通玻璃提升達20倍；機身抗彎曲力亦提升39%，支援6米IP68及IP69級別的防塵抗水功能。

搭載第二代紅楓影像系統，配備5000萬像素超聚光主鏡頭，採用1/1.28吋RYYB超大感光元件與 F1.4-F4.0十檔可變光圈，光譜感知能力增強25%，動態範圍提升高達3倍，讓色彩還原準確度提升高達43%。實試在背光情況下為模特兒影相，都可還原真實膚色。另配備4800萬像素四倍光學變焦的超聚光微距長焦鏡頭，支援F2.1超大光圈以及4000萬像素超廣角鏡頭。另搭載全新第九代ISP影像處理器，帶來專業級HDR實時影片錄製能力，配合AI色彩還原與AI降噪技術，拍片效果更佳。

全新HUAWEI Mate 80 Pro備有晨曦金、雲杉綠及曜石黑配色，提供16GB+512GB版本，建議零售價$7888。3月20日起於指定零售商接受預訂，並將於4月9日正式發售。入手即送HUAWEI FreeClip藍牙耳機（建議零售價$1399）以及升級尊享保養服務、一年HUAWEI Care+、首兩年4次免費屏幕貼膜及首3年1次免費電池更換。

採用Kirin 9030 Pro晶片，整體性能方面較上一代提升21%，首創「超冷雙相變散熱系統」，結合新一代VC液冷散熱與航天級雙相變材料，顯著提升導熱效率。配備5750 mAh超大容量電池，支援100W HUAWEI SuperCharge有線超級快充及80W HUAWEI SuperCharge無線超級快充。

同場發布HUAWEI FreeBuds Pro 5旗艦級無線耳機，業界首款搭載雙擎AI感知降噪技術的真無線耳機，降噪性能較上一代提升兩倍；配備雙驅動聲學系統，支援2.3Mbps無損傳輸，還原高解析度音質。

搭載雙驅動聲學系統，以雙DSP數字信號處理器與雙DAC數位類比轉換器，搭配專屬高低音單元協同運作，還原音樂完整質感與音色，超線性雙磁路單元低至10Hz的澎湃低音，超薄微平面振膜單元還原高達48kHz的通透高音；配合L2HC 4.0編解碼技術，支援2.3 Mbps無損傳輸，實現48kHz/ 24bit母帶級高解析音質。耳機內置4種專屬音效模式，搭配無限空間音頻與頭部追蹤技術及360°環繞立體聲效。

星環設計美學

入耳式耳機配備4款不同尺寸矽膠耳塞，採用全新星環設計，精雕鑽弦切面工藝搭配HUAWEI SOUND標誌。充電盒體積較上一代縮小5.5%；穹宇藍配色採用環保素皮與3D超深曲面工藝，質感細膩且抗刮耐磨。續航最長可達38小時，並具備IP57級防塵抗水能力。

備有大地金、雪域白、冰霜銀及穹宇藍配色，建議零售價為$1488，由3月20日起於指定零售商接受預訂，4月9日正式發售；購買即送耳機收納包及首年一次耳機丟失無憂服務。