跑手新裝備HUAWEI WATCH GT Runner 2專業跑錶　智能馬拉松模式點用法？

華為發布專為跑者打造的智能跑錶HUAWEI WATCH GT Runner 2，支援超精準定位，全球首創智能馬拉松模式，更用上頂級物料製作，更與馬拉松傳奇人物Eliud Kipchoge和著名的 dsmfirmenich跑步隊合作而成。

自動計算乳酸閾值

配備突破性的非侵入式乳酸閾值演算法和跑步功率指標，可自動計算乳酸閾值，對自身訓練強度和肌肉力量有更準確的認知，從而更精準地安排訓練強度，幫助跑者科學規劃訓練、完成比賽。錶身極致輕巧舒適，重量僅約34g、厚度僅10.7mm，佩戴更輕巧無感。

錶殼、錶圈、錶冠及按鈕均採用輕質堅韌的鈦合金材質，實現輕量化與堅固性。屏幕採用堅韌耐用的昆侖玻璃，支援3000nits峰值亮度。隨錶附送兩種錶帶，AirDry編織錶帶輕盈親膚，兼顧透氣與防潑水，另備有氟橡膠錶帶。