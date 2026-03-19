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科技
出版：2026-Mar-19 22:28
更新：2026-Mar-19 22:28

跑手新裝備HUAWEI WATCH GT Runner 2專業跑錶　智能馬拉松模式點用法？

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華為時隔5年再度推出專業智能跑錶HUAWEI WATCH GT Runner 2。

華為時隔5年再度推出專業智能跑錶HUAWEI WATCH GT Runner 2。

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華為發布專為跑者打造的智能跑錶HUAWEI WATCH GT Runner 2，支援超精準定位，全球首創智能馬拉松模式，更用上頂級物料製作，更與馬拉松傳奇人物Eliud Kipchoge和著名的 dsmfirmenich跑步隊合作而成。

HUAWEI WATCH GT Runner 2輕巧易襯。 HUAWEI WATCH GT Runner 2重量僅約34g、厚度僅10.7mm HUAWEI WATCH GT Runner 2內置大量跑步專用功能。 HUAWEI WATCH GT Runner 2的AirDry編織錶帶質感舒適。

自動計算乳酸閾值

配備突破性的非侵入式乳酸閾值演算法和跑步功率指標，可自動計算乳酸閾值，對自身訓練強度和肌肉力量有更準確的認知，從而更精準地安排訓練強度，幫助跑者科學規劃訓練、完成比賽。錶身極致輕巧舒適，重量僅約34g、厚度僅10.7mm，佩戴更輕巧無感。

錶殼、錶圈、錶冠及按鈕均採用輕質堅韌的鈦合金材質，實現輕量化與堅固性。屏幕採用堅韌耐用的昆侖玻璃，支援3000nits峰值亮度。隨錶附送兩種錶帶，AirDry編織錶帶輕盈親膚，兼顧透氣與防潑水，另備有氟橡膠錶帶。

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HUAWEI WATCH GT Runner 2的天線位於前方錶圈之中。

HUAWEI WATCH GT Runner 2的天線位於前方錶圈之中。

更加精準定位

HUAWEI WATCH GT Runner 2搭載「3D懸浮天線架構」，高度適配GNSS定位訊號，訊號強度提升高達3.5倍，確保在複雜環境下仍獲得高精準度定位。「智能X-DR定位演算法」及「GNSS-free定位技術」，即使在訊號中斷等極端環境，仍能持續推算跑者運動軌跡與距離。

HUAWEI WATCH GT Runner 2備有3色選擇。 HUAWEI WATCH GT Runner 2配備全球首創「智能馬拉松模式」。 HUAWEI WATCH GT Runner 2內置HUAWEI TruSense系統及多項感測器。

智能馬拉松模式

全球首創「智能馬拉松模式」，賽前手錶可作為「腕上賽事助手」，提供賽事搜索、自定創建賽事以及制定訓練計劃；基於跑手目標、個人能力及偏好，生成科學動態訓練計劃，並提供腕上實時配速和心率指導。

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賽事進行中，可提供實時配速概覽、智能配速圖表、個人化數字配速員及科學補給提醒，讓跑手準確掌握節奏。賽後，手錶亦可提供全面數據分析與智能表現指導。

多元運動與科學訓練

內置13種預設科學跑步課程，並提供跑前熱身伸展指導、運動心率區間指導及心率超限提醒，有效預防受傷，提升訓練效率。跑步以外亦支援豐富的專業戶外運動模式、HUAWEI TruSense系統等。

配備高矽特製電池，在雙頻全系統GNSS定位下，戶外跑步續航長達32小時，日常使用場景下，續航最長可達14天。手錶亦支援藍牙通話、獨立音樂播放、訊息提醒、日曆提醒及遙控拍照等功能，並兼容iOS及Android設備。

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全新HUAWEI WATCH GT Runner 2備有疾影黑、破曉橙及馳光藍配色，建議零售價為$2688。由3月20日起於指定零售商接受預訂，將於4月9日正式發售。

HUAWEI Band 11 Pro系列。 HUAWEI Band 11系列。

HUAWEI Band 11系列手環

華為同步發布最新智能手環HUAWEI Band 11系列，以輕薄、時尚設計與顯示效果為賣點。採用 8.99mm超薄機身，搭載1.62吋全彩AMOLED屏幕，顯示面積較上一代提升27%。主打型號Pro 重量僅18g，屏幕最高亮度達2000nit，內置獨立GNSS定位。提供長達14天的超長續航，兼容 iOS及Android 設備。

全新HUAWEI Band 11備有標準款的流光紫、羽砂黑配色 及 金屬款的星雲杏、草木綠、悅動白、羽砂黑配色，建議零售價$288（標準款）及$368（金屬款）。

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全新 HUAWEI Band 11 Pro 備有氟橡膠錶帶款的羽砂黑、海島藍配色及雙色尼龍編織錶帶款的原野綠配色，建議零售價為$488（氟橡膠錶帶款）及$588（雙色尼龍編織錶帶款），3月20日起於指定零售商發售。

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