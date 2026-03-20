Fender Audio MIX頭戴耳機實試 一配件令iPhone享無損音質

Fender Audio MIX耳機設計簡約低調。

有70多年歷史的美國傳奇結他品牌Fender，推出首款主動降噪頭戴式藍牙耳機Fender Audio MIX，以玩味十足的可拆式頭帶及磁吸式耳罩設計，配合經典標記及音色，想入手另類品牌，這款耳機絕對有驚喜。 Fender結他深入民心，首次推出頭戴式耳機Audio MIX，簡約黑白兩色，金屬耳罩印上經典Fender品牌標誌，低調帶搖滾風格。雖然沒有觸控，但有五方向實體Joystick操作，可作播放/暫停、音量控制等。記憶海棉耳罩與頭帶可拆除換色，連電池都可以更換，不用因為某個零件壞了就扔掉。

音質細緻飽滿 配備40mm高效能石墨烯發聲單元，頻率響應範圍達20Hz至40kHz。美式搖滾音效帶來渾厚有力的低頻，中頻飽滿溫暖、人聲細膩，高頻清澈通透而不刺耳，細節豐富，特別適合聽流行曲。提供混合式主動降噪及通透模式，可減輕街道及交通噪音，但降噪性能不算最強，另亦有空間音效、雙咪高峰配合環境噪音消除技術。 支援藍牙5.3，提供SBC、AAC、LC3及高清LHDC連接規格，亦可以3.5mm及USB-C線連接。可拆式耳罩內置FWD Tx USB-C Dongle無線發射器，安裝於iPhone、手機、Switch 2、手提電腦等，即可藍牙連線提供高達24-bit/96 kHz的無損音質無線傳輸，iPhone用家終於享受更高清音樂，同時亦有針對遊戲使用的低延遲傳輸及Auracast多台連接。

超長續航電力 電池續航方面，ANC開啟下可用52小時，而關閉更長達100小時，快充15分鐘可補充8至14小時播放時間，一般日常聆聽基本上數天至一星期不用充電。 Fender Audio MIX外型及音色佳，無損音質Dongle可提升iPhone聽歌音質。不過耳機重量不輕，有點夾頭的壓力，佩戴未算最舒適；暫時亦未有專屬App支援，不可作EQ調校及自訂功能。優惠價$1,980，現已上市。 查詢：2771 8209