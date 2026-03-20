Lenovo Y700 Gen5國行發售 旗艦平板電腦電池容量大升級

日前 Lenovo 在內地舉行新品發布會，其中包括採用 S8E Gen5 旗艦 8.8 吋細屏拯救者 Y700 Gen5 平板電腦，其以首賣價 3,999 人民幣（約$4,560港元）起，提供 8.8 吋 3K 螢幕等多項遊戲體驗加強配置。

本文刊登時 Lenovo 拯救者 Y700 Gen5平板已在內地開售，其具 Wi-Fi 黑白雙色款，12+256、16+512 跟 24+1TB 配置，售 3,999 人民幣（約$4,560港元）起。

拯救者 Y700 五代平板配備 S8E Gen5 晶片、LPDDR5T RAM 及 UFS 4.1 Pro 儲存，高配機型因後者成本上漲，頂配開售價增至 5,999 人民幣（約$6,840港元）。