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科技
出版：2026-Mar-20 11:49
更新：2026-Mar-20 11:49

Lenovo Y700 Gen5國行發售 旗艦平板電腦電池容量大升級

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Lenovo Y700 Gen5國行發售 旗艦平板電腦電池容量大升級

Lenovo Y700 Gen5國行發售 旗艦平板電腦電池容量大升級

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日前 Lenovo 在內地舉行新品發布會，其中包括採用 S8E Gen5 旗艦 8.8 吋細屏拯救者 Y700 Gen5 平板電腦，其以首賣價 3,999 人民幣（約$4,560港元）起，提供 8.8 吋 3K 螢幕等多項遊戲體驗加強配置。

本文刊登時 Lenovo 拯救者 Y700 Gen5平板已在內地開售，其具 Wi-Fi 黑白雙色款，12+256、16+512 跟 24+1TB 配置，售 3,999 人民幣（約$4,560港元）起。

拯救者 Y700 五代平板配備 S8E Gen5 晶片、LPDDR5T RAM 及 UFS 4.1 Pro 儲存，高配機型因後者成本上漲，頂配開售價增至 5,999 人民幣（約$6,840港元）。

Lenovo Y700 Gen5提供 8.8 吋 3K 螢幕 Lenovo Y700 Gen5背面 Lenovo Y700 Gen5規格包括拯救者 Y700 五代平板配備 S8E Gen5 晶片、LPDDR5T RAM 及 UFS 4.1 Pro 儲存 Lenovo Y700 Gen5規格包括最高 2TB 容量 MicroSD 擴充及 3K 165Hz 高刷屏 Lenovo Y700 Gen5價錢最平3,999 人民幣（約港幣 $4,560）起

支援 MicroSD

拯救者 Y700 Gen 5平板電腦保留熱賣功能如縱橫兩組 USB-C 埠、支援最高 2TB 容量 MicroSD 擴充及 3K 165Hz 高刷屏，並將電池容量提升至 9,000mAh。

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Mobile Magazine 短評：現時各大電商平台港澳 App 已上架 Y700 Gen 5平板電腦，部份平台能以首發價開賣，考慮到裝置支援 MicroSD，256GB 機型有不錯性價比。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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