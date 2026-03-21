iPhone Fold傳9月發布12月推出 iPhone 18延至下年3月

盛傳今年9月 Apple 新品發布會，將推出品牌首款摺屏旗艦 iPhone Fold 手機（或稱 iPhone Ultra），而據巴克萊銀行分析師 Tim Long 最新說法，該機型雖在9月發布，但出貨日期最快或要等至12月接近年尾期間。
據外媒引述巴克萊銀行分析師 Tim Long 提供資訊，iPhone Fold 摺屏出貨情況或類比當年首款 Face ID 產品 iPhone X，會在9月推出後、要待12月方正式出貨。
iPhone 18 Pro及18 Pro Max 同於9月推出
文中亦再次提到並確認，指 Apple 或將更改 iPhone 發布進程，將高端機型包括 iPhone 18 Pro、18 Pro Max 及 iPhone Fold 摺機保留在9月發布會推出。
不過 iPhone 18 與入門款 iPhone 18e 就延至明年 3 月左右發布，大約參照此前 iPhone 17e 推出時間。
除上文提及 iPhone 外，文中又提到屆時尚可能有 iPhone Air 2 輕薄機，以及首度被提及的 iPhone 18 Plus 或將現身，後者為曾一度停產的大屏標配 iPhone 機型。
Mobile Magazine 短評：考慮到旗艦 iPhone 均集中 9 月發布會現身，如明年春次輪 Apple 發佈會說法屬實，保留一款次旗艦定位 iPhone 作為焦點亦屬合理。
文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載