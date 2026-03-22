Google Pixel 10a評價｜換湯不換藥還是平價機王？細節規格全分析

在智慧型手機市場步入 2026 年之際，Google 與 Apple 再次於中階市場交鋒，分別推出了 Pixel 10a 與 iPhone 17e。這場「字母遊戲」的新局，讓這兩款主打性價比的輕量旗艦備受矚目。今天我們聚焦 Pixel 10a ，探討這款在規格上與前代高度重疊的新機，究竟隱藏了哪些不為人知的進化。 Pixel 10a 的盒裝延續環保趨勢，極其纖薄且配色與手機呼應。雖然初看之下，寬大的螢幕邊框與塑料背蓋可能顯得不夠現代，但實際上手後，這款小尺寸機身的協調感令人驚喜。機身由平整的防護玻璃、霧面鋁合金邊框與霧面塑料背板組成。值得稱讚的是，Google 終於捨棄了老舊的 Gorilla Glass 3，換上7i 玻璃，並具備 IP68 防水防塵認證。

相機與機身平整 長度縮減 外型最顯著的改變在於相機模組。Pixel 9a 的相機凸起本就細微，而 Pixel 10a 則更進一步，讓相機與機身完全平整。儘管機身厚度微增至 9.0mm，但長度縮減且重量減輕了 3 克，使其成為好握持的精緻機款。 螢幕維持 6.3 吋 P-OLED 面板，解析度為 1080p，支援 120Hz 自動更新率。雖然參數看似不變，但亮度表現有顯著提升，峰值亮度衝上了 3,000 nits。此外，新增的「自適應色調」功能可根據環境光線調整顯示色溫，類似於 iPhone 的 True Tone 技術。

Pixel 10a 電力表現則是本次測評最大的驚喜。即便電池容量維持在 5,100mAh，Pixel 10a 在各項測試中的表現均優於 Pixel 9a，特別是在影片串流方面。這可能歸功於更省電的螢幕面板。充電效率也同步提升，支援 30W 有線與 10W 無線充電，雖然數據不算激進，但在 1.5 小時內充滿電對多數用戶而言已足夠。 或未能使用Gemini Live 軟體層面是 Pixel 的靈魂。搭載 Android 16 出廠，Google 承諾提供長達 7 年的系統更新。不過新加入的「Magic Cue」AI 功能及 Gemini Live 香港用戶就未必用到。 Pixel 10a 沿用 Tensor G4 晶片。雖然這顆晶片在跑分數據上僅與中高階的 Dimensity 8400 相當，甚至低於部分競爭對手，但在日常使用中，系統流暢度極佳。

Pixel 10a 相機配置維持 48MP 主鏡頭與 13MP 超廣角。主鏡頭具備優異的近距離對焦能力（4.5cm），在光線充足下能拍出細節豐富、動態範圍極佳的照片。雖然色彩調校偏向自然保守，但白平衡精準。 動態低光拍攝穩健 Google 加入了「Camera Coach」攝影教練與「Auto Best Take」自動最佳表情等軟體功能，提升了拍攝體驗。超廣角與自拍鏡頭雖然維持固定焦距，但在動態範圍與低光表現上依然穩健。

總結Pixel 10a 是一款極其成熟的小鋼炮，它擁有優質的螢幕、驚人的續航與領先的 AI 體驗。然而，面對與其規格相近但價格更低的 Pixel 9a，或是影像硬體更強的 Pixel 9，Pixel 10a 的競爭壓力不小。這款手機更適合正在使用 Pixel 6 或 7 系列、渴望升級到最新 AI 生態與長效續航，卻又不希望犧牲手感的用戶。 文章獲 Mobile Magazine 授權於 am730科技 轉載