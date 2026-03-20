Google Gemini macOS應用程式傳測試中　「桌面智能」功能挑戰ChatGPT

Google Gemini macOS應用程式有望在mac上使用。

Gemini逐步在香港開放使用，暫時只限網頁版及Android手機app，Apple用家仍要等。不過據彭博社報導，Google傳正測試適用於macOS的Gemini應用程式，此舉將把其AI助理帶入新領域，並與市場上現有的獨立Mac AI應用程式展開直接競爭。

Google Gemini macOS應用程式將引入「桌面智能」功能。

「桌面智能」助理 目前用戶主要透過網頁版使用Gemini，據悉這款macOS應用程式將提供與網頁版相同的功能集，包括回應提示、搜尋網絡，以及生成文字、圖像和程式碼。此舉將使Gemini直接與OpenAI的ChatGPT及Anthropic的Claude等已推出獨立Mac應用程式的AI助理競爭。 macOS版Gemini的主要區別功能，預計是其「桌面智能」（Desktop Intelligence）。此功能旨在為Gemini提供新的資訊來源和上下文，以改進其回應。根據彭博社檢視的應用程式代碼訊息，當啟用此功能時，Gemini將能夠「看到你所見」例如螢幕上下文，並直接從應用程式中提取內容，以改善和個人化用戶體驗，且僅在Gemini使用時啟用。

應用互動潛力 值得留意的是，Anthropic的Claude和OpenAI的ChatGPT macOS應用程式已提供類似功能，允許AI參考應用程式內的資訊和螢幕上的內容，Gemini在流動裝置上亦已具備此能力。雖然目前尚不清楚macOS版Gemini是否能實際在它所查看的應用程式中執行動作，但Google已在智能手機上提供有限形式的此類體驗，暗示未來桌面版亦有發展潛力。 測試進展與合作 彭博社報導指出，這款Gemini應用程式正由非Google員工進行測試，這可能預示著其即將公開發布。此外，鑑於Apple與Google的AI合作關係，無論該應用程式最終是否推出，部分支援Gemini的技術未來都將在macOS上運行。Google和Apple已於今年一月宣布，Google的Gemini模型將為未來版本的Apple Intelligence提供支援，而Apple據報亦正將Siri改造為更像聊天機械人的體驗，這很可能由Gemini技術促成。