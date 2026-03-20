TCL 98吋震撼大屏沉浸式賞花　SQD-Mini LED旗艦電視現場睇＋免費電競體驗區

旺角都有得賞櫻？即日起至4月2日，TCL在旺角豉油街百老滙分店舉辦「全色域•競花祭」主題體驗活動，最新旗艦電視融入浪漫的日式櫻花場景中，可於滿開「櫻花樹」下打卡，同時親身實試TCL 2026全新旗艦級電視所帶來的影音效果。

全新TCL X11L至尊旗艦型號98吋SQD-Mini LED電視，通過Super QLED與WHVA 2.0 Ultra Panel實現 100% BT.2020全場景廣色域，以及仿生色彩優化技術，精準呈現大自然人眼可感知的每一種色彩；搭載高達20736個精準控光分區，峰值亮度高達HDR 10000nits，畫面完整呈現影像細節，為電視技術巔峰之作。

設計方面，X11L採用極致無邊框設計及僅2cm的超纖薄機身，Micro-OD螢幕技術減低微距背光層與面板距離，降低光暈問題，機身完全貼牆。螢幕搭載ZeroBorder近乎無黑邊設計，結合大尺寸屏幕，更具沉浸感。

音響方面，由Audio by Bang & Olufsen專業調音，144Hz原生刷新率確保畫面流暢無拖影，符合打機需求；配合WHVA 2.0 Ultra屏幕技術，擁有先進低反射率技術能有效抑制環境光干擾，加上TSR AiPQ影像處理器，通過AI演算法實時優化畫質與音效。