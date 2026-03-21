電動車｜純電SUV JAECOO J5獲TUV寵物友善認證　車價冇一換一都抵買

奇瑞集團越野品牌OMODA & JAECOO，今日正式在香港發布JAECOO J5。以「輕越野」、「輕奢華」及寵物友好作定位，J5在泰國以單月銷量過2000部成績，更連續三個月蟬聯純電產品銷量第一。全新JAECOO J5正式登陸香港，預售期間首批更火速售罄，有興趣可以周末到海運大廈睇車。

硬朗外觀設計 JAECOO J5外觀以「自然之源」為設計靈感，將大地的堅毅質感與現代科技美學融合。車頭採用簡約俐落設計，搭配分離式大燈組。車頂配備1.45㎡同級最大全景大天幕，提供無限寬廣的開闊視野。

車廂智能內裝 車艙設計方面，搭載了13.2吋高解像度直立式觸控大屏，配合8.88吋高清LCD儀表板。配備同級獨有前排雙層隔音夾層玻璃，即使在120km/h高速行駛狀態下，仍能有效阻隔風噪與路噪。同時標配無線Apple CarPlay、50W手機無線快充面板、具備6向電動調節功能並兼具通風與加熱功能的高級人體工學座椅、智能環景氣氛燈、電尾門等設備。

首創TÜV認證寵物生態 全新JAECOO J5獲得德國TÜV萊茵寵物生態認證，座椅採用專門研發的半矽PU材質，具備99.9%抗菌率且極致耐磨。車內設有同級唯一的一鍵寵物模式，支援智能控溫及鎖車不斷電功能。 35L可水洗前備箱可存放寵物用品隔離異味，亦能轉化為冰鎮箱提供冷飲，結合3.3kW V2L戶外放電功能，用戶在露營或郊遊時能隨時為電器供電，真正實現Pet Friendly便利體驗。

電驅性能輕量車身 全新JAECOO J5搭載純電驅動系統，輸出155kW／211HP馬力及288Nm扭力，0-100km/h加速7.7秒，配備了58.9kWh寧德時代大容量電池，提供402km（WLTP） 的續航能力。支援130kW DC直流快充，僅需28分鐘即可由30％充電至80%。 輕量化車身結構令車重只有1710kg，有靈動的轉向反應，解決了傳統電動SUV沉重的印象，同時具備174mm離地間隙及450mm涉水深度，可作輕度越野。 主被動安全系統 全新JAECOO J5標配高達 19 項先進駕駛輔助系統（ADAS），提供全方位的智慧主動防護，包括自動緊急煞車、車道保持輔助以及盲點監測等核心科技。在被動安全方面，J5採用高剛性車身結構，全車更搭載7具安全氣袋，除了常規的前方、側邊及簾式氣袋外，更特別配備同級罕見的前排中央氣袋。

JAECOO J5 EV要4月後才可交付，沒有一換一優惠，車價$254240並額外贈送一系列早鳥尊屬優惠，售價亦算合理。