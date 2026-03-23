Nothing Phone (4a) 系列中階手機香港開賣　驚喜定價仲加送千元耳機！

Nothing Phone (4a)、Phone (4a) Pro手機系列及Headphone (a)頭戴式耳機正式在香港發售。

Nothing早前發布了Phone (4a) 中階手機系列，更在ComplexCon設置攤位，進軍潮人市場。今次這系列雖然並非Nothing最旗艦產品，不過配置一點都不失禮，更帶來了新設計、外觀配色及新功能，全新粉紅系列更食正今年的粉色熱潮，四千多元絕對是副機及另類之選。

型格中階手機

Nothing Phone (4a)延續Nothing標誌性透明工業風設計，改以Glyth Bar提示燈條；Phone (4a) Pro則換成金屬一體成型機身，配上更大的Glyph Matrix圓形顯示。兩機其他主要分別在於屏幕尺寸及規格、相機及處理器，詳情可以按此重溫。

Nothing Phone (4a)將於現已發售，有黑色、白色、粉紅色與藍色，售價$3699；Nothing Phone (4a) Pro有黑色、銀色與粉紅色，於3月28日起發售，售價$4499。入手送價值$1199的Nothing Ear (open)開放式耳機、Nothing手機繩及Nothing開瓶器，兩款手機可於香港精品百貨連卡佛、1O1O、csl、豐澤、指定零售商購買。