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科技
出版：2026-Mar-23 14:00
更新：2026-Mar-23 14:00

Nothing Phone (4a) 系列中階手機香港開賣　驚喜定價仲加送千元耳機！

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Nothing Phone (4a)、Phone (4a) Pro手機系列及Headphone (a)頭戴式耳機正式在香港發售。

Nothing Phone (4a)、Phone (4a) Pro手機系列及Headphone (a)頭戴式耳機正式在香港發售。

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Nothing早前發布了Phone (4a) 中階手機系列，更在ComplexCon設置攤位，進軍潮人市場。今次這系列雖然並非Nothing最旗艦產品，不過配置一點都不失禮，更帶來了新設計、外觀配色及新功能，全新粉紅系列更食正今年的粉色熱潮，四千多元絕對是副機及另類之選。

Nothing Phone (4a) Pro連同Headphone (a)都推出粉紅色。 Nothing Phone (4a) Pro的Glyth Matrix相當搶眼。 Nothing Phone (4a) Pro帶來金屬感新設計。 Nothing Phone (4a) 系列有鮮艷的藍及粉紅配色。 Nothing Phone (4a) 送價值$1199的Nothing Ear (open)開放式耳機。

型格中階手機

Nothing Phone (4a)延續Nothing標誌性透明工業風設計，改以Glyth Bar提示燈條；Phone (4a) Pro則換成金屬一體成型機身，配上更大的Glyph Matrix圓形顯示。兩機其他主要分別在於屏幕尺寸及規格、相機及處理器，詳情可以按此重溫。

Nothing Phone (4a)將於現已發售，有黑色、白色、粉紅色與藍色，售價$3699；Nothing Phone (4a) Pro有黑色、銀色與粉紅色，於3月28日起發售，售價$4499。入手送價值$1199的Nothing Ear (open)開放式耳機、Nothing手機繩及Nothing開瓶器，兩款手機可於香港精品百貨連卡佛、1O1O、csl、豐澤、指定零售商購買。

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Nothing Headphone (a)頭戴式耳機採用與Headphone (1)相似設計。 Nothing Headphone (a)黃色特別版夠搶眼。 Nothing Headphone (a)有標誌性的方型耳罩。 Nothing Headphone (a)入手送贈品。

Headphone (a)同上市

另外同一系列的Nothing Headphone (a)頭戴式耳機，設計似足去年推出的旗艦產品 Headphone (1)，但定價更親民、續航力更強。除了黃色於4月7日發售，黑色、白色與粉紅色現已上架，售價為$1499，入手即送Nothing行李掛牌一個。

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