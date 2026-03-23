DJI 3月精選航拍機穩定器優惠　DJI RS 4 MINI首次促銷、ROMO掃地機械人新出即減

DJI宣布於3月繼續推出多款優惠，由即日起至3月31日，不論是無人機系列、手持系列、Mic系列、電源系列、專業拍攝系列等，甚至新推出的掃地機械人DJI ROMO都有優惠！

航拍機千頭有交易

想入手FPV航拍機的話，DJI Avata 2今次折扣相當吸引，其中以暢飛套裝（三電）減幅最大，由 $6499減至$5499，適合希望一次過備齊電量、玩得更盡興的用家。走輕便高畫質路線的DJI Mini 4 Pro，以普通遙控版作入門最抵，由$4499降至$3949。

主打性價比的DJI Mini 4K，最基本的標準套裝直接由$2179減至入門價$1519。另外兩部DJI Flip 以暢飛套裝（帶屏搖控） 的減幅最明顯，由$5449減至$4629，或最平雙電套裝$2339可入手。更輕量級的DJI Neo，以體感暢飛套裝的優惠最突出，只需$2899有齊裝備，單機更只需$1049起，超級抵玩。