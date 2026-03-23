OPPO Find N6大摺港版售價出爐　「零感摺痕」點做到？技術原理大拆解

摺疊式手機市面上有多個品牌可選，不過摺痕始終是消費者的一大顧慮。這部全新大摺OPPO Find N6終於正式在香港上市，以超平坦無摺痕螢幕為賣點，更帶來超薄設計、持久的電池續航力以及新一代哈蘇大師相機系統，絕對搶眼！
創新零感摺痕
OPPO Find N6的零觸感摺痕技術首次亮相，採用第二代鈦合金柔性鉸鏈結合業界首創的3D液態列印技術。利用超高精度雷射掃描來檢測微小的表面不規則性，高解析度3D列印技術將客製化的光敏聚合物液滴精準地填充這些區域，每一層都透過紫外光瞬間固化。經過20多次列印和固化循環，每個微小的縫隙都被精細地撫平。這項工程技術將鉸鏈高度的偏差從業標準的0.2毫米降低到僅0.05毫米，減少了75%，成為真正無縫的顯示效果。
為確保螢幕長時間保持完美狀態，Find N6採用了自動平滑柔性玻璃，可使形狀恢復能力提高近 100%，抗變形能力提高338%。這種玻璃與鉸鏈協同工作，起到結構彈簧的作用，在變形變成永久性變形之前將其緩衝。根據德國萊茵TÜV的嚴格測試，與前代產品相比，可減少高達82%的長期皺紋形成。經認證即使折疊60萬次後仍能保持平整，獲TÜV萊茵最小化摺痕認證，萊茵TÜV可靠折疊認證在100萬次折疊循環中正常運行。
超薄輕巧設計
Find N6採用超薄設計，摺疊後厚8.93mm、打開後4.2mm，重量為225g。6.62吋外螢幕採用1.4mm超窄邊框設計，展開後為8.12吋內螢幕。峰值戶外亮度1800nits，並支援最低1nit，並有2160Hz高頻PWM調光護眼功能。內部具備全面的IP56、IP58和IP59防塵防水認證，另支援AI觸控筆功能。
2億像素哈蘇影像
Find N6首次搭載了全新的哈蘇大師級相機系統，配備了2億像素的哈蘇超清主相機、5000萬像素的超廣角鏡頭及5000萬像素潛望式長焦微距鏡頭。另還配備了Find X9的真彩色攝影機感應器，可實現精確的白平衡、清晰的細節和自然的色彩還原。另亦有齊哈蘇人像模式、哈蘇大師模式、經典哈蘇XPAN模式等。
三顆後置相機均支援4K影片拍攝，60fps杜比視界主相機配備2億像素感應器，支援4K 120fps杜比視野影片拍攝，還支援Log視訊格式，可實現進階調色和專業級工作流程。
旗艦配置長氣電量
搭載Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器，容量高達6000mAh的OPPO矽碳電池，並支援 80W SUPERVOOC超級閃充和50W AIRVOOC無線充電。專為折疊式螢幕手機優化的ColorOS 16系統，引入了自由流動窗口功能，可同時運行4個app，並可靈活調整視窗大小。AI功能包括AI心智空間、AI錄音和AI動態照片彈出等全新升級的功能。
Find N6將推出深空鈦配色和盛放橙配色，提供16GB+512GB配置，售價為$12999， 現已於各大零售商及電訊商開售。