OPPO Find N6大摺港版售價出爐　「零感摺痕」點做到？技術原理大拆解

摺疊式手機市面上有多個品牌可選，不過摺痕始終是消費者的一大顧慮。這部全新大摺OPPO Find N6終於正式在香港上市，以超平坦無摺痕螢幕為賣點，更帶來超薄設計、持久的電池續航力以及新一代哈蘇大師相機系統，絕對搶眼！

創新零感摺痕

OPPO Find N6的零觸感摺痕技術首次亮相，採用第二代鈦合金柔性鉸鏈結合業界首創的3D液態列印技術。利用超高精度雷射掃描來檢測微小的表面不規則性，高解析度3D列印技術將客製化的光敏聚合物液滴精準地填充這些區域，每一層都透過紫外光瞬間固化。經過20多次列印和固化循環，每個微小的縫隙都被精細地撫平。這項工程技術將鉸鏈高度的偏差從業標準的0.2毫米降低到僅0.05毫米，減少了75%，成為真正無縫的顯示效果。

為確保螢幕長時間保持完美狀態，Find N6採用了自動平滑柔性玻璃，可使形狀恢復能力提高近 100%，抗變形能力提高338%。這種玻璃與鉸鏈協同工作，起到結構彈簧的作用，在變形變成永久性變形之前將其緩衝。根據德國萊茵TÜV的嚴格測試，與前代產品相比，可減少高達82%的長期皺紋形成。經認證即使折疊60萬次後仍能保持平整，獲TÜV萊茵最小化摺痕認證，萊茵TÜV可靠折疊認證在100萬次折疊循環中正常運行。