Apple WWDC26將於6月9日舉行　預計發布iOS 27及一重要技術

Apple宣佈一年一度全球開發者大會（WWDC）將於香港時間6月9日至6月13日網上舉行，為期一星期。除網上體驗外，開發人員與學生更有機會親臨參與在Apple Park舉辦的特別活動。

WWDC 26將會有最重要的Keynote發布會及Platforms State of the Union演講。

全新更智能Siri登場

WWDC26聚焦Apple不同平台重大更新，包括人工智能（AI）進展，以及全新軟件與開發者工具。預料Apple將發布iOS 27、iPadOS 27、macOS 27、watchOS 27、visionOS 27與tvOS 27，或有機會預覽AirPods和HomePod的新功能。最重要是由Google Gemini AI模型驅動的Siri和Apple Intelligence功能相信亦會亮相， 亦有可能會改進Liquid Glass介面。

網上及現場活動

Keynote發布會及Platforms State of the Union演講於香港時間6月9日為WWDC拉開序幕，大會為時一星期，網上舉辦逾100場講座、互動小組實驗室與諮詢預約，讓開發人員可直接與Apple工程師及設計師交流，探索最新發佈內容。開發人員可經「Apple Developer」app、網站及YouTube頻道參與；中國開發者亦可經Apple Developer bilibili頻道參與。