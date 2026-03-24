豐澤開倉｜荃灣特賣場筍貨今日開賣　必搶減價iPad Air 11、小米Xiaomi 15手機（內附詳情）

豐澤荃灣特賣場於今日（3月27日）至4月7日開始進行開倉特賣，多款精選電子產品、家電及生活小電器陳列品限時減價，今次繼續有不少抵買的Apple產品、小米手機等，有想搶超值價就要把握機會。開倉只限早前參與抽籤的易賞錢會員入場，不過有時亦會開放給公眾，可密切留意官方最新資訊。

今次必搶有M3 Apple iPad Air 11” 原價$4599特賣場價$2799；M4 MacBook Air 13吋原價$7999特賣場價$4799；Samsung有上年新機SAMSUNG Galaxy S25 Ultra特賣場價$6369、Galaxy Book5 Pro 14" Touch手提電腦，接近半價$5590。其他抵買之選有Xiaomi 15$2399、Xiaomi 15 Ultra $3999、Xiaomi Pad 7 $1249；HONOR Magic V3 $4620。

影音產品及相機

精選優惠包括BOSE QuietComfort Ultra消噪耳塞，原價$2299特賣場價$689；小米Xiaomi無線音箱更接近1折，原價$149特賣場價$19，亦有首次在開倉推出的Xiaomi智能投影機2，優惠價$2199。另外$999的Samsung Soundbar、$399 DJI OM 6手持雲台、兩千有找的Canon PowerShot相機都值得入手。

家電方面每次都以Dyson最抵玩，Dyson HP07 Purifier Hot+Cool三合一暖風空氣清新機只需$999、Dyson HP10 Purifier Hot+Cool Gen1三合一暖風空氣清新機特賣場價$1450；小米Xiaomi掃拖機器人X20 Max原價$1396，特賣場價$838都好平

豐澤荃灣特賣場店舖地址

荃灣眾安街57-63號周氏商業中心3樓

特賣場時間：3月27日-4月7日，11:30am-8pm（共5個時段）

每日購物時間名額：1350個（每位會員可攜同一位朋友到場）