手機加價造就Micro SD「翻生」 UFS 高速與平價容量終極抉擇

近年手機市場競爭激烈，近期不難發現無論是旗艦機還是中階型號手機，新手機定價均有上調趨勢。背後核心原因在於全球記憶體組件成本持續飆升，導致手機品牌不得不將溢價轉嫁至消費者身上。在這一波漲價潮中，原本已淡出大眾視線的Micro SD擴充功能，竟然傳出有望回歸的消息。

早年智能手機將SD卡槽移除，主因是為了追求機身極致纖薄，並提升防塵防水的密封性。隨後廠商發現取消擴充功能後，能更有效地引導用戶購買高利潤的大容量版本，這種商業策略讓記憶體擴充功能逐漸成為歷史。然而，當前存儲成本的失控打破了這種平衡，部分廠商為維持產品價格競爭力，正考慮重啟這項復古設計，讓用戶自行負擔額外的儲存需求。