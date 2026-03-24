手機加價造就Micro SD「翻生」 UFS 高速與平價容量終極抉擇

近年手機市場競爭激烈，近期不難發現無論是旗艦機還是中階型號手機，新手機定價均有上調趨勢。背後核心原因在於全球記憶體組件成本持續飆升，導致手機品牌不得不將溢價轉嫁至消費者身上。在這一波漲價潮中，原本已淡出大眾視線的Micro SD擴充功能，竟然傳出有望回歸的消息。
早年智能手機將SD卡槽移除，主因是為了追求機身極致纖薄，並提升防塵防水的密封性。隨後廠商發現取消擴充功能後，能更有效地引導用戶購買高利潤的大容量版本，這種商業策略讓記憶體擴充功能逐漸成為歷史。然而，當前存儲成本的失控打破了這種平衡，部分廠商為維持產品價格競爭力，正考慮重啟這項復古設計，讓用戶自行負擔額外的儲存需求。
對消費者而言，SD卡的「復活」無疑增加了購機彈性。過去若想擁有 1TB 的儲存空間，往往需要向原廠支付溢價極高的差價；若擴充卡槽回歸，用戶只需購入最基礎的 256GB 版本，再配上一張性價比極高的 SD 卡，便能以極低成本解決儲存焦慮。
傳統記憶卡讀寫速度有限
不過，這種技術上的回流也帶來了不可忽視的體驗落差。目前主流旗艦手機採用的 UFS 4.1 閃存技術，在讀寫速度上大幅領先傳統記憶卡。若用戶將大量應用程式或大型遊戲安裝在速度緩慢的 SD 卡中，將會直接導致系統加載變慢，甚至出現操作Lag機感覺。因此，這種復古功能的重現，本質上是廠商與消費者在成本壓力下的一種體驗妥協，如何在節省開支與流暢度之間取得平衡，考驗著用戶的日常使用邏輯。
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