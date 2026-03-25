華為傳測試10000mAh超大電池 最快年底進軍中階手機市場

近期據知名科技爆料人數碼閒聊站的最新消息指出，華為目前正積極開發遠超市場標準的大容量電池方案，不僅已準備好將電量推升至 8000mAh 以上，研發目標更直指 10000mAh 大關。這項技術預計將優先應用於華為旗下的中階智慧型手機產品線。

Enjoy 90 Pro Max規格或包括8500mAh電池

關於這項技術的具體應用，市場消息透露即將發表的 Enjoy 90 Pro Max 可能會率先搭載容量高達 8500mAh 的電池，其額定容量也達到了 8320mAh 的水準。為了平衡效能與功耗，該機種預計會配備 Kirin 8 系列處理器，透過處理器的節能特性來進一步延長整機的使用時長。在此之前，市場普遍關注傳聞中搭載 7000mAh 電池的 Nova 16 系列，但隨著 Enjoy 90 系列的消息浮出水面，華為打算在短時間內不斷刷新自家的電池容量紀錄。