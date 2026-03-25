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科技
出版：2026-Mar-25 10:00
更新：2026-Mar-25 10:00

Samsung Galaxy A57及A37提前現身 登陸南非運營商網站

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A57
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隨著 Samsung官方發布會即將舉行，兩款中階新作 Galaxy A37 與 Galaxy A57 手機的保密工作似乎提前告一段落。近期這兩款手機不僅在實機操作影片中現身，現在更被發現已正式列入南非 Vodafone 的官方網站，讓兩者的外型設計、重點規格以及市場售價在發佈前先行曝光!

A57添OIS 光學防手震技術

規格更高階的 Galaxy A57，提供深藍與灰色兩款低調質感色系，同為 8/256GB 的容量版本定價為 9,999 南非蘭特，約港元 4,600 元。網站資訊進一步確認 A57 會搭載 120Hz 刷新率的 AMOLED+ 螢幕，提供流暢的視覺體驗。相機規格雖然同樣是 5000 萬像素主鏡頭，但加入了 OIS 光學防手震技術，提升夜間與動態拍攝的穩定度，其餘副鏡頭則升級至 1200 萬像超廣角與 500 萬像微距。電池容量同樣維持在 5,000 mAh。

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Samsung Galaxy A57規格包括5000 萬像主鏡頭 + 800 萬像超廣角鏡及 500 萬像素微距鏡頭 Samsung Galaxy A57規格包括45W 有線快充技術 Samsung Galaxy A57規格包括 5,000 mAh 大容量電池 Samsung Galaxy A57將推出深綠、灰色以及粉紫色三種色系選擇

A37支援45W有線快充

據電訊商網站所提供的資料，Galaxy A37 將推出深綠、灰色以及粉紫色三種色系選擇。在硬體配置方面，這部手機採用了 8GB RAM 搭配 256GB 儲存空間的組合，建議零售價定為 7,499 南非蘭特，折合約 3,400 港元。影像系統部分維持主流的三鏡頭配置，分別由 5000 萬像主鏡頭 + 800 萬像超廣角鏡及 500 萬像素微距鏡頭組成。值得一提的是，該機配置了 5,000 mAh 大容量電池，並支援顯著提升的 45W 有線快充技術，有望改善過往中階機種充電較慢的問題。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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Samsung Galaxy A37規格包括 120Hz 刷新率的 AMOLED+ 螢幕 Samsung Galaxy A37規格包括5000 萬像素主鏡頭，但加入了 OIS 光學防手震技術 Samsung Galaxy A37規格包括電池容量維持在 5,000 mAh Samsung Galaxy A37提供深藍與灰色兩款低調質感色系

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