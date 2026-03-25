Samsung Galaxy A57及A37提前現身 登陸南非運營商網站

隨著 Samsung官方發布會即將舉行，兩款中階新作 Galaxy A37 與 Galaxy A57 手機的保密工作似乎提前告一段落。近期這兩款手機不僅在實機操作影片中現身，現在更被發現已正式列入南非 Vodafone 的官方網站，讓兩者的外型設計、重點規格以及市場售價在發佈前先行曝光!

A57添OIS 光學防手震技術

規格更高階的 Galaxy A57，提供深藍與灰色兩款低調質感色系，同為 8/256GB 的容量版本定價為 9,999 南非蘭特，約港元 4,600 元。網站資訊進一步確認 A57 會搭載 120Hz 刷新率的 AMOLED+ 螢幕，提供流暢的視覺體驗。相機規格雖然同樣是 5000 萬像素主鏡頭，但加入了 OIS 光學防手震技術，提升夜間與動態拍攝的穩定度，其餘副鏡頭則升級至 1200 萬像超廣角與 500 萬像微距。電池容量同樣維持在 5,000 mAh。