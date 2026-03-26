Samsung Galaxy Z Fold8 規格曝光 視覺體驗大提升

Samsung預計於夏季七月左右發表的年度摺疊旗艦手機 Galaxy Z Fold8。這款承襲 Z Fold7 優良血統的新機，近期在 X 上流出了相當詳盡的硬體規格預測，顯示 Samsung正致力於在螢幕耐用度與機身輕薄化之間取得更佳的平衡。

Galaxy Z Fold8傳內部螢幕升級至8吋

據流出的消息指出，Galaxy Z Fold8 在視覺體驗上將有顯著提升。內部摺疊螢幕預計增大至 8 吋，搭配 6.5 吋的外螢幕，兩者均具備 120Hz 高更新率流暢表現。為了強化摺疊螢幕的耐用度，Samsung傳出將導入雙層超薄玻璃（UTG）技術，並在內部加入雷射切割的金屬支撐板，不僅提升了結構穩定性，更有助於縮減機身厚度與重量。