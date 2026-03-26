Samsung Galaxy Z Fold8 規格曝光 視覺體驗大提升

Samsung預計於夏季七月左右發表的年度摺疊旗艦手機 Galaxy Z Fold8。這款承襲 Z Fold7 優良血統的新機，近期在 X 上流出了相當詳盡的硬體規格預測，顯示 Samsung正致力於在螢幕耐用度與機身輕薄化之間取得更佳的平衡。
Galaxy Z Fold8傳內部螢幕升級至8吋
據流出的消息指出，Galaxy Z Fold8 在視覺體驗上將有顯著提升。內部摺疊螢幕預計增大至 8 吋，搭配 6.5 吋的外螢幕，兩者均具備 120Hz 高更新率流暢表現。為了強化摺疊螢幕的耐用度，Samsung傳出將導入雙層超薄玻璃（UTG）技術，並在內部加入雷射切割的金屬支撐板，不僅提升了結構穩定性，更有助於縮減機身厚度與重量。
在核心效能方面，新機預計搭載專為 Samsung調校的 Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy 處理器。為了確保強大效能得以持續釋放，機身內部將內嵌散熱導管系統，有效控制運作溫度。拍攝系統的升級同樣令人矚目，主鏡頭據稱會換上 2 億像素的 1/1.3 吋感光元件，搭配 5000 萬像超廣角鏡頭，不過在長焦鏡頭部分，目前傳出的資料顯示仍維持 1000 萬像的 3 倍光學變焦規格。
電力續航也是本次改版重點，Z Fold8 傳出將配備 5000 mAh 大容量電池，並支援 45W 有線快充。記憶體與儲存空間則提供豐富選擇，包含 12GB 或 16GB RAM，以及最高達 1TB 的儲存空間。儘管目前關於長焦鏡頭是否大幅升級的消息與早期傳聞有所出入，但整體規格顯示出 Samsung目標是鞏固摺疊機霸主地位。
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