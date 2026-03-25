華為Pura X 闊屏細摺手機 兩型格新色曝光

HUAWEI Pura X 配備 6.3 吋 OLED 主屏跟 3.5 吋外屏，主屏開展後提供 16：10 畫面比例，又具 XMAGE OIS 四鏡、4,720mAh 電池等出色配置。

據爆料達人「數碼閒聊站」透露，HUAWEI 將為揭蓋式闊屏細摺 Pura X 手機，推出全新型格橙及型格紫色款，其亦可能為今年國產大廠獨一份細摺手機新品。

盛傳 Apple 首款摺屏 iPhone Fold 將採屏摺屏設計，讓今年稍後時間或有不少裝置「跟隊」外觀；而早在年前已採用闊摺屏做型的 HUAWEI Pura X 手機，較早前就傳出將推出全新色款。

Pura X銷量破100萬

據爆料人回應網友提問，雖 Pura X 設計在市場上相當罕有，不過現時產品銷量已突破 100萬部，足證其在市場受歡迎程度。

而品牌後續闊屏新品，除盛傳將於4月推出、或採用更大螢幕的 HUAWEI Pura X2 外，此前流傳闊比例直屏手機，似乎仍在品牌生產計劃當中，後續或有更多資訊

Mobile Magazine 短評：本文刊登時 HUAWE Pura X 國行標配 12+256 官網售 6,899 人民幣（約港元 $7,850）起，預計新色款價格應在相同價位。