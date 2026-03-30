告別傳統抗炎藥？ 港大研發新型肉桂醛納米藥物 精準狙擊類風濕性關節炎

類風濕性關節炎是一種慢性炎症性自身免疫疾病，患者不僅面臨關節持續發炎、變形與疼痛，往往更需長期依賴傳統抗炎藥物控制病情。然而，傳統藥物缺乏靶向性、穩定性差、溶解度低，導致療效並不理想，並可能引發全身性副作用，令許多患者在治療與生活品質之間陷入兩難。香港大學醫學院研發出一項突破性技術 — 新型肉桂醛前藥納米粒子，能夠安全且精準地將藥物送達體內發炎部位，為類風濕性關節炎及其他炎症性疾病提供嶄新而有效的治療選擇。這項創新技術更榮獲日內瓦國際發明展「金獎」肯定。
以天然成分研發安全高效新型前藥
研發團隊將常見於食物添加劑的天然成分肉桂醛，經過化學修飾，成功轉化為一種可響應活性氧的前藥。該前藥能自組裝形成新型納米粒子，在血液循環中保持穩定，並於身體的發炎部位聚集、釋放藥物、發揮抗炎作用。實驗結果顯示，這些納米粒子能夠精準遞送至發炎部位，減少對其他正常器官的影響，同時優化了藥物在體內的分佈與持續時間，從而提升整體療效並降低副作用風險。
三大技術優勢 突破傳統藥物局限
港大醫學院藥理及藥劑學系、李達三博士研究中心副教授及生物醫藥技術全國重點實驗室研究員汪衛平教授指出，新型肉桂醛前藥納米粒子具備三大關鍵優勢。首先，團隊透過化學修飾將肉桂醛轉化為前藥形式，有效提高藥物溶解度及穩定性，使藥物更易吸收並在體內保持活性。第二，納米粒子的特性讓藥物能更集中於患處，避免快速代謝流失，進而延長藥效並提升治療效果。第三，炎症部位的活性氧濃度較高，能精準觸發肉桂醛前藥於患處釋放肉桂醛，實現「對位釋藥」，有效改善傳統藥物常見的全身性副作用問題，帶來更佳療效。肉桂醛前藥納米粒子有望成為治療炎症性疾病的新一代藥物靶向傳輸平台，突破傳統治療模式的限制。
推進口服劑型開發 為臨床應用鋪路
研究團隊亦正積極開發口服肉桂醛前藥劑型，有助提升患者的服藥依從性與日常管理便利性。展望未來，團隊將進一步推動臨床轉化研究，期望將這項技術真正落地應用，造福廣大患者。
專欄：港大「港創未來」
簡介：本專欄聚焦香港大學的科研創新，探討那些在香港研發並對世界具有深遠影響的科研項目。透過清晰而深入的報導，彰顯港大科研成果轉化的強大實力。
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