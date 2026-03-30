告別傳統抗炎藥？ 港大研發新型肉桂醛納米藥物 精準狙擊類風濕性關節炎

類風濕性關節炎是一種慢性炎症性自身免疫疾病，患者不僅面臨關節持續發炎、變形與疼痛，往往更需長期依賴傳統抗炎藥物控制病情。然而，傳統藥物缺乏靶向性、穩定性差、溶解度低，導致療效並不理想，並可能引發全身性副作用，令許多患者在治療與生活品質之間陷入兩難。香港大學醫學院研發出一項突破性技術 — 新型肉桂醛前藥納米粒子，能夠安全且精準地將藥物送達體內發炎部位，為類風濕性關節炎及其他炎症性疾病提供嶄新而有效的治療選擇。這項創新技術更榮獲日內瓦國際發明展「金獎」肯定。

以天然成分研發安全高效新型前藥

研發團隊將常見於食物添加劑的天然成分肉桂醛，經過化學修飾，成功轉化為一種可響應活性氧的前藥。該前藥能自組裝形成新型納米粒子，在血液循環中保持穩定，並於身體的發炎部位聚集、釋放藥物、發揮抗炎作用。實驗結果顯示，這些納米粒子能夠精準遞送至發炎部位，減少對其他正常器官的影響，同時優化了藥物在體內的分佈與持續時間，從而提升整體療效並降低副作用風險。