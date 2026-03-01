AI重塑XR產業鏈 港企遠征歐洲　從技術展示走向全球布局

在人工智能（AI）與延展實境（XR）技術加速融合之下，數碼娛樂產業正迎來新一輪浪潮。香港數碼娛樂協會聯同香港生產力促進局早前率領本地中小企遠赴比利時布魯塞爾，參與歐洲指標性盛會「世界XR產業博覽會（UnitedXR Europe 2025）」，並設立「香港館」，展示本地在XR、虛擬實境（VR）及AI等領域的創新成果。香港數碼娛樂協會主席彭子傑指出，透過走向國際舞台，香港不單可拓展市場，更能掌握歐洲XR發展趨勢，為創意產業注入新動力，同時鞏固香港作為中西文化與創科交流橋樑的角色。
是次展會吸引逾200間企業及超過2,500名專業觀眾，而香港館錄得逾2,300人次到訪，並促成約230項商業聯繫及近30個潛在合作機會。 彭子傑表示，XR正逐步由實驗性應用走向主流，而AI的加入正成為關鍵轉折點。他解釋，過去XR其中一個最大限制，在於沉浸式內容製作成本高昂，但隨着AI介入，部分內容生成流程得以自動化，將大幅降低製作門檻，並加快產業發展速度。
這一趨勢亦在業界分享中得到印證。香港數碼娛樂協會副主席（遊戲）施凌鋒表示，生成式AI正重塑內容生產模式，令中小型團隊亦能參與高質素XR項目開發，從而推動產業由「高成本精品製作」走向更具規模化的發展階段。他形容，AI已不再只是工具，而是整個創作流程的一部分。 隨着技術演進，XR的體驗形式亦出現變化。他續說，AI正由單一文本生成，進一步發展至多模態應用，例如理解影片內容並進行即時改寫，未來甚至可能進入「video-to-video」的創作階段，使內容可被即時重構，帶來全新的沉浸式娛樂與互動體驗。長遠的發展方向是「World Model」，即由AI生成可探索的完整虛擬世界，使用者可在其中自由互動。雖然現時技術仍有局限，但已被視為XR產業未來的重要突破方向。
彭子傑：《世外》已成為港創作產業的指標
在產業發展方向上，亞州各國開始強調IP（知識產權）作為核心競爭力。彭子傑認為，在AI降低內容製作門檻的背景下，單純技術優勢將逐漸收窄，反而具辨識度的IP將成為關鍵資產，有助提升內容價值及市場滲透力。他以本地動畫《世外》為例指出，該作品由多間香港公司及創作人共同參與，是過去二十年累積的動畫人才與技術整合成果，顯示透過IP整合與跨界合作，可釋放本地創意產業的潛力。他認為，未來應進一步推動IP結合AI及XR技術發展，並透過產業協作機制，將分散的創作力量重新連結，形成更具規模的內容生態。
CAVE 系統應用場景潛力無限
除了娛樂層面，XR技術亦正加速落地至不同產業場景。彭子傑指出，今次展會中展示的應用已涵蓋企業培訓、工業安全及教育等範疇，而透過沉浸式虛擬實境系統，例如CAVE技術，可大幅提升訓練效率與體驗真實感，顯示XR正逐步由娛樂技術轉化為實用工具。 從香港產業定位來看，施凌鋒認為，本地XR技術水平已達國際標準，但由於市場規模及成本限制，香港企業較少發展大型娛樂產品，反而更擅長將技術應用於實際場景，例如企業培訓及專業模擬。他指出，這種以應用為導向的發展模式，正是香港在全球競爭中的優勢所在。
在AI與XR融合的趨勢下，香港未必是最大市場，但在連接中西創科與創意產業的角色上，仍具備不可忽視的戰略價值。施凌鋒強調香港應繼續發揮「超級聯繫人」角色，一方面將本地及內地技術推向國際市場，另一方面引入海外創新資源，促進雙向合作。他指出，香港具備國際化視野及靈活創意能力，在連接不同市場方面具備獨特優勢。
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