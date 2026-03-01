AI重塑XR產業鏈 港企遠征歐洲　從技術展示走向全球布局

在人工智能（AI）與延展實境（XR）技術加速融合之下，數碼娛樂產業正迎來新一輪浪潮。香港數碼娛樂協會聯同香港生產力促進局早前率領本地中小企遠赴比利時布魯塞爾，參與歐洲指標性盛會「世界XR產業博覽會（UnitedXR Europe 2025）」，並設立「香港館」，展示本地在XR、虛擬實境（VR）及AI等領域的創新成果。香港數碼娛樂協會主席彭子傑指出，透過走向國際舞台，香港不單可拓展市場，更能掌握歐洲XR發展趨勢，為創意產業注入新動力，同時鞏固香港作為中西文化與創科交流橋樑的角色。

是次展會吸引逾200間企業及超過2,500名專業觀眾，而香港館錄得逾2,300人次到訪，並促成約230項商業聯繫及近30個潛在合作機會。 彭子傑表示，XR正逐步由實驗性應用走向主流，而AI的加入正成為關鍵轉折點。他解釋，過去XR其中一個最大限制，在於沉浸式內容製作成本高昂，但隨着AI介入，部分內容生成流程得以自動化，將大幅降低製作門檻，並加快產業發展速度。

這一趨勢亦在業界分享中得到印證。香港數碼娛樂協會副主席（遊戲）施凌鋒表示，生成式AI正重塑內容生產模式，令中小型團隊亦能參與高質素XR項目開發，從而推動產業由「高成本精品製作」走向更具規模化的發展階段。他形容，AI已不再只是工具，而是整個創作流程的一部分。 隨着技術演進，XR的體驗形式亦出現變化。他續說，AI正由單一文本生成，進一步發展至多模態應用，例如理解影片內容並進行即時改寫，未來甚至可能進入「video-to-video」的創作階段，使內容可被即時重構，帶來全新的沉浸式娛樂與互動體驗。長遠的發展方向是「World Model」，即由AI生成可探索的完整虛擬世界，使用者可在其中自由互動。雖然現時技術仍有局限，但已被視為XR產業未來的重要突破方向。