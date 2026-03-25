iOS 26.4更新現已開放下載　一文睇清香港可用iPhone新功能！

iOS 26.4現已開放下載使用，新增了一些實用的新功能。

iOS 26.4更新雖然沒有一些很大的功能發布，例如預期的Siri功能，但亦新增了不少內容，例如全新表情符號和AI音樂功能等，以及一些安全性更新，包括35個以上的安全漏洞。雖然大部分功能都屬小改動，但香港用家都可受惠。

iOS 26.4新增8個全新emoji。

全新表情符號 iOS 26.4新增了8個表情符號，包括長號、寶箱、扭曲的臉、大腳八怪物、戰鬥雲、虎鯨、山泥傾瀉和芭蕾舞者。此外還有新的膚色修改器，適用於摔角運動員和戴著兔子耳朵的舞者。

Apple Music新增「附近演唱會」功能，香港都有準確資料。

Apple Music更新 今次Apple Music多了不少新功能，新增的「Playlist Playground」功能，透過文字提示建立播放清單，輸入想法系統會自動推薦歌單歌曲，但這功能僅限美國用戶使用。另外亦新增「附近演唱會」功能，可以幫助找到所在地區的演出以及喜愛的藝人的巡迴日期。 Apple Music中亦新設計了專輯和播放列表，增加了全頁封面圖，另外一首歌可以同時添加到多個播放清單。在新增到播放清單介面，有一個清單按鈕，點擊該按鈕即可同時選擇多個播放清單。

Apple Podcasts 增加了視訊Podcasts功能，使用HTTP Live Streaming (HLS) 技術，網路連線如何都能流暢播放，因此影片在 Wi-Fi 或蜂巢網路下都能正常播放。同時允許用戶在觀看和收聽節目之間切換，影片還可以下載以供離線觀看。 新增的視訊節目將與現有的Apple Podcasts功能整合，包括「最新」和「分類」版塊中的個人化推薦和編輯建議。

iOS 26.4全新Freeform Creator Studio。

Freeform Creator Studio iOS 26.4現已推出Freeform Creator Studio，Creator Studio訂閱用戶可體驗Freeform的全新功能。 Freeform版Creator Studio新增了一個專屬的內容中心，其中包含Freeform的各種形狀選項。Creator Studio用戶可以存取免費內容，例如圖形、照片和插圖，非訂閱用戶無法使用；此外，它還具有用於創建和編輯圖像的AI功能。

iOS 26.4的健康app中睡眠部分新增了「平均就寢時間」指標。

健康應用程式 iOS 26.4在「健康」應用程式中的睡眠部分新增了「平均就寢時間」指標，可以更了解就寢時間如何影響睡眠品質。另外美國版「健康」應用中的「維生指數」部分亦有更新，每天顯示的折線圖概覽中會包含血氧飽和度數據。

iOS 26.4預設啟用「被盜裝置保護」功能。

被盜設備保護 現在所有iPhone用戶預設啟用「被盜裝置保護」功能，而不再是需要選擇加入的功能。被盜裝置保護功能需要透過Face ID或Touch ID進行額外身份驗證才能存取某些iPhone功能，例如「密碼」應用程式、「尋找」中的「遺失模式」、Safari瀏覽器購買項目等。

iOS 26.4新增了「環境音樂」小工具。

環境音樂小工具 主螢幕和鎖定螢幕介面新增了「環境音樂」（Ambient Music）小工具，支援播放不同的內建環境音樂，可用於睡眠、提高工作效率、改善身心健康等。

iOS 26.4可減少Liquid Glass高光效果。

Liquid Glass調整介面效果 新增的「減少高光效果」選項可以減少點擊按鈕等介面元素時出現的強光閃爍， 「減少動態效果」設定也能減少Liquid Glass動畫。

iOS 26.4拍攝影片可以聚焦音訊。

相機音訊縮放 在相機應用的設定中，新增了「音訊縮放」（Audio Zoom）選項。啟用此功能後，當錄影過程中相機進行變焦時，錄製的音訊將聚焦於主體，可以根據個人音訊設定偏好開啟或關閉此功能。

iOS 26.4修復鍵盤錯誤，打字更加準確。

鍵盤錯誤修復 iOS 26.4提升了快速輸入時的鍵盤準確度，修正了iOS中一個導致使用者快速輸入時部分字元遺失的錯誤。這些遺失的字元可能會影響自動糾錯功能，導致該功能無法準確預測使用者想要輸入的內容。

其他更新功能 Apple帳戶統一設計 在App Store、Apple Music和其他具有使用者設定的應用程式中，新增了統一的Apple帳戶中心，取代了現有的個人資料功能。功能與先前設定基本相同，但採用了全新的統一設計。 App Store將套用和購買記錄合併在一起，並設有專門的應用程式更新版塊。現在只需輕按兩次即可存取應用程式更新，而無需像以前那樣在個人資料頁面底部查找。App Store的導覽列也不再將搜尋作為單獨的按鈕，底部的搜尋列移至頂部。 壁紙和錶盤圖庫 壁紙庫採用了更新的設計，讓用戶可以將天氣、天文、表情符號、顏色等各個類別的桌布下載到 iPhone 上。Apple Watch 應用程式中的錶盤圖庫也採用了相同的設計變更。

離線音樂識別 在控制中心，歌曲識別功能現在可以在沒有網路連線的情況下識別歌曲，在重新連網時提供結果。 購買共享變更 家庭共享群組中的成年成員現在可以為購物使用不同的付款方式，而不必共享單一的付款方式。 訊息 資訊應用程式中新增了動畫效果，例如發起新對話等操作都會顯示動畫。 圖片說明 在觀看媒體時，可以透過字幕圖示存取字幕和隱藏式字幕的自訂設置，這使得存取和更改字幕和隱藏式字幕變得更加容易，亦新增了台灣中文選項。

提醒 「提醒事項」應用程式新增了「緊急」版塊。建立提醒事項時開啟了「緊急」選項的事項將顯示在此， 「緊急」選項可確保提醒事項附帶鬧鐘。 iCloud網路設定 在「設定」應用程式的iCloud部分，如果一直捲動到介面底部，現在會看到一個「iCloud.com」選項，取代了之前簡單的「在網頁上存取 iCloud 資料」開關。設定包含一個新的「允許搜尋」開關，允許受信任的Apple裝置向iCloud.com提供搜尋結果。 熱點數據 熱點數據使用情況的顯示位置，現在無需再在「網路」下尋找資料使用量指標，而是可以直接在「個人熱點」部分查看已使用的數據用量。

密碼設定 在「設定」應用程式的「Face ID和密碼」部分，當輸入密碼時，文字現在是居中對齊而不是左對齊。 捷徑新增充電限制 在「快捷指令」應用程式中新增了「設定充電限制」操作，可以為iPhone設定電池充電限制。 Apple CarPlay iOS 26.4首次讓使用者透過CarPlay系統存取Claude、Gemini和ChatGPT等AI服務。這項新整合功能可讓CarPlay用戶存取ChatGPT等語音應用，實現免持提問，但這些應用程式無法控制車輛或iPhone的功能，不過香港用家沒有VPN就未必用到這項功能了。

